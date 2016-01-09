Свою лепту внесут и спортсмены

Серик Сапиев, олимпийский чемпион, генеральный директор боксерского клуба «Астана Арланс»
Я всегда осознавал важность своего занятия, своей работы. Понимал и понимаю, какие важные задачи стоят перед чемпионом любого масштаба. Ведь спортсмены, тренеры всегда находятся под пристальным вниманием общественности. Развивая спорт, достигая определенных высот, мы пытаемся направить людей в правильное русло и всегда говорим о важности единства народа Казахстана, о том, какое значение придает Елбасы тому, чтобы казахстанцы жили в мире и согласии.

Для этого сегодня делается очень много: у нас есть Ассамблея народа Казахстана, свобода вероисповедания, возможность трудиться на благо Отечества. У казахстанцев – равные возможности для развития, для самосовершенствования, для достижения целей. Взять, к примеру, меня. Будучи сыном горняка, я стал не просто известным боксером – мне удалось завоевать олимпийское «золото», продолжить карьеру в спорте, воспитывая детей.

Я много ездил по миру и знаю государства, где человеку бывает трудно получить даже элементарное образование. У нас же ситуация иная. И я всегда горд, что представляю страну, которая имеет высокий авторитет на мировой арене.

Мы всегда, общаясь с детьми, говорим о важности ведения спортивного и здорового образа жизни, о жизни без наркотиков. Народ это знает, люди хотят заниматься спортом, но не всегда умеют организовать время, чтобы его хватало на все. Спорт является мощной объединяющей силой для всех людей в мире. Благодаря ему у меня много друзей в различных уголках планеты, и это не только боксеры.

Не зря сказано: «О спорт, ты – мир». Он расширяет границы не только государства, но и каждого гражданина. У нас очень много ребят, которые благодаря достижениям на аренах увидели мир, узнали, насколько он разнообразен. И, что интересно, после всех поездок еще больше начинаешь любить свою родину.

У нас в стране много национальностей, которые мирно сосуществуют друг с другом. В этом большая заслуга Нурсултана Назарбаева, который задает тон мирных, добрососедских отношений. В связи с этим немаловажную роль в деле единения народа Казахстана играют спортсмены. На них смотрит народ, с них берет пример подрастающее поколение.
Олимпийцы являются кумирами многих тысяч казахстанцев, их знают и любят. Со своей стороны мы стараемся делать все, чтобы люди, смотря на нас, делали все правильно, вели правильный образ жизни и шли целеустремленно к поставленным перед ними задачам. Я хочу, чтобы казахстанцы были добрее, отзывчивее, духовно богаче. Мы призываем к этому, и молодежь прислушивается. В единстве – сила. Если мы вместе, сообща, идем к цели, то непременно достигнем ее.

В эти дни начинается реализация проекта масштабной модернизации Казахстана. Здесь свою роль будут играть и отечественные атлеты. Ведь именно им выпала огромная роль в деле продвижения и узнаваемости республики в мировом сообществе. Казахстанских чемпионов знают далеко за пределами родины. Каждая победа увеличивает популярность страны и усиливает ее позиции.

Идея «Мәңгілік Ел», озвученная Президентом страны, несет в себе огромную объединяющую силу. Казахстан уже состоялся как государство и несомненно состоится как высокоразвитое государство. Я в это верю. Имея высокую жизненную цель, о чем говорится в статье Елбасы «План нации – путь к казахстанской мечте», можно достичь успеха. Когда весь народ объединен высокой идеей, то ему по плечу реализация самых амбициозных планов.

