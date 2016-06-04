​Священный Рамадан – праздник веры и единства

607
Уак МАНБЕТЕЕВ
фото Бориса Бузина

Рамадан – это период совершения нравственных и благих дел, поскольку каждое благое дело будет признано вознаграждением и благословением Всевышнего. В нынешнем году Рамадан начнется 6 июня и продлится 29 дней, а Ораза айт – с 5 июля.

– Человек возвышается перед Аллахом благодаря своим благим поступкам, богобоязненности. Я призываю всех щедрых и небезразличных граждан, а также предпринимателей подать руку помощи нашим соотечественникам, которые пострадали от наводнения, оставшись без жилья, помочь нуждающимся, уделить особое внимание нашему старшему поколению, проявить сострадание и милосердие к сиротам, – отметил в своем обращении к верующим Казахстана Верховный муфтий Ержан кажы Малгажыулы.

Глава ДУМК также призвал своих соотечественников во имя священного месяца Рамадан снизить цены на продукты, проводить благотворительные акции и не продавать спиртное, а свадьбы и другие торжества организовывать с учетом времени разговения. В единстве умножается благополучие, считают в ДУМК и отмечают, что Рамадан является месяцем сплочения, ведь время ифтара объединяет всех родственников, а организованные мероприятия и акции, людьми каких бы наций и верований они ни проводились, призывают к общим благим целям.

– По единогласному решению имамов размер фитр-садака в нынешнем году будет составлять 200 тенге, размер же закята определяется материальными возможностями верующих, – сообщил заведующий отделом шариата ДУМК Мухаммед-Хусейн кажы Алсабеков. – Безусловно, что Рамадан является главным праздником для мусульман всего мира, но пост необходимо держать только тем верующим, кому выдержать такое испытание позволяет здоровье.

В текущем году во время священного месяца Рамадан будут организованы акции «Бесплатное такси» и «Бесплатный автобус». По доброй воле некоторых наших сограждан, имеющих в своем распоряжении транспортные средства, прихожан мечетей после намаза будут развозить по намеченным маршрутам во все районы города.

В рамках празднования месяца Рамадан будет организован ряд духовно-культурных мероприятий, среди которых конкурс акынов на тему религии и истории. Победитель конкурса станет обладателем автомобиля, а лауреаты второй и третьей премии получат путевки на совершение Большого и Малого хаджа соответственно.

