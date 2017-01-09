​Святочное искусство

Вертеп в переводе со старославянского – «пещера». Традиция воссоз­дания вертепов древняя и берет начало с Вифлеемской пещеры, где родился младенец Иисус Христос. В Усть-Каменогорске братия Свято-Троицкого мужского монастыря создала композицию из снега и еловых веток возле Андреевского кафедрального собора. Внутри установлена икона «Рождества Христова»: на поклонение младенцу пришли пастухи и волхвы с дарами – золотом как Царю, ладаном как Первосвященнику и смирной как Человеку. Как говорят священнослужители, такие праздничные картины радуют прихожан как чудо.

В разных странах Вифлеемскую пещеру изготавливают из различных подручных материалов: камней, пальмовых веток, глины… На казах­станском Алтае ее традиционно делают из снега, льда, еловых и пихтовых веток. Известный советский сказочник Александр Волков в воспоминаниях о молодости в Усть-Каменогорске писал, что горожанки к Рождеству шили ангелов в одеяниях из дорогой ткани, а мастера вытачивали деревянные фигурки библейских животных. В наши дни для оформления праздничной композиции используют светодиодные гирлянды.

У рождественских богослужений всегда особое торжественное настроение. Больше 2 000 лет люди радуются дню, когда родился Иисус Христос. В храмах звучат песнопения, в семьях читают добрые стихи и рассказы об ангелах, рождественских елках, подарках. Вертеп в это время, кажется, сияет еще ярче, заставляя верующих забыть о мирской суете. Люди как будто остаются один на один с чудом, подаренным так давно и так недавно.