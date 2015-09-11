Свежий выпуск
Святому месту поклонясь
Женис БАЙТУРИН
Он стал местом паломничества не только туристов. Едут поклониться и прочитать молитву к святому месту погребения великого предка граждане со всей страны, а также представители ближнего и дальнего зарубежья, чтобы отдать почести народному герою, совершить обряд жертвоприношения. Для комфортного их пребывания при поддержке местных исполнительных органов сюда в свое время были подведены инженерные коммуникации, дорога, возведен мост через реку, а на пожертвования граждан, спонсоров построены мечеть, дом, где можно остановиться странствующему путнику на ночлег, благоустроена территория. Есть комнаты как для приема гостей, так и для намаза и отдыха, а также место для жертвоприношения и приготовления пищи. Словом, в любое время дня и ночи здесь открыты двери для всех путников.
Мазар по своей конструкции уникален. С кубическим основанием и шлемовидным куполом он построен в 1992 году в рамках празднования 325-летия батыра. Возведено соору­жение на месте погребения Есета Кокиулы из розового ракушечника, привезенного из Мангистау. Высота составляет 11 м, ширина – 5 м. Архитектурный его облик напоминает юрту, чтобы издалека был виден путнику. Автором мавзолея является Токтагазы Жонысбеков. На западной стене – стилизованное изображение батыра в полный рост, высота бюста – 3 метра. По верхнему краю остова сооружения устроен эпиграфический фриз. У восточной стены расположены мемориальная стела и две плиты с арабографичной надписью­. Внутри мазара в центре – надмогильная насыпь, окруженная ящиком-саркофагом из плит ракушечника. Официальное открытие исторического комплекса состоялось в начале 90-х с обретением независимости РК. Прошло оно на высоком республиканском уровне.
В исторических исследованиях Есет-батыр известен как бий, легендарный военачальник, бесстрашно защищавший в XVIII веке родную казахскую землю от набегов джунгар и других завоевателей, возглавляя многотысячные отряды воинов-сарбазов. В памяти народа он остался как политик, дипломат, стремившийся сохранить единство сою­за казахских племен. В архивных источниках говорится о том, что в течение почти полувека он был одним из близких сподвижников хана Абул­хаира. «В период «Ақтабан шұбырынды» наряду с борьбой в составе единого казахского ополчения трех жузов против джунгарских войск сов­местно с Абулхаиром вел боевые действия в 1723–1726 гг. на северо-западе Казахстана против калмыков, где командовал крупным отрядом казахских джигитов Младшего жуза. С 1726 по 1728 год вместе с батыром Букенбаем находился в ставке наместника Калмыцкого ханства Цэрен-Дондука в качестве аманата. В победных сражениях при Тауке-хане Есет-батыр возглавил войско Младшего жуза. В одной из схваток за проявленные исключительный героизм и бесстрашие Есет получил напутствие самого Тауке-хана. А в исторической Аныракайской битве, решившей исход войны, батыр вел войско Младшего жуза со знаменем в руках…» – сказано в архивах.
С учетом увеличения потока турис­тов, паломников к святому мес­ту в прошлом году здесь возведено еще одно мемориальное сооружение. В нем имеются музей Есет-батыра, намазхана, зал на 200 мест для проведения поминального обеда. В рамках программы «Культурное наследие» местные власти намерены и дальше оказывать содействие развитию исторического комп­лекса.

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