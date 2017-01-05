​Святослав Мурунов: Вы еще вернетесь к трамваям

– В Алматы сохранилось много хорошей архитектуры, но полюбоваться этой архитектурой сложно, перед ней нет площадей и скверов, – говорит С. Мурунов. – Видно, что город наступает и выгрызает все свободное пространство. Меня удивил конкурс на создание проекта на месте бывшего трамвайного депо, из чего я делаю вывод, что город лишился трамвая. Это грустно, потому что в какой-то момент времени вам все равно придется заняться общественным транспортом. Скорость развития города и количество личного транспорта показывают, что именно современный общественный транспорт является фокусом решения многих проблем. Если в городе было трамвайное движение, надо было пытаться максимально сохранить его и развивать. Даже найдя инвесторов для застройки этой площади, вы будете только усложнять проблему, поэтому надо думать о приоритете общественного транспорта.

Мне очень понравилось уважение к старым деревьям, особенно это заметно в «золотом квадрате». Деревья посередине тротуара – это хорошо, это лучшее, что может быть. Но и пеньков в городе достаточно, это свидетельствует о том, что эти процессы неравномерны. Мне было недостаточно современного бизнеса в городе. Я не увидел вывесок дизайн-агентств, IT-компаний именно местных. Мне показалось, что ваш креативный класс или существует в некоем подполье в сером формате, или, возможно, покидает Алматы в поисках более качественной среды или более развитых городов. Ваш город торговый, сервисный, город офисный, но я не увидел той креативной среды, которая привлекает молодежь и творческих людей.

– Куда сегодня двигаются современные города?

– Я больше специалист по постсоветским городам. А постсоветские города никуда не двигаются. Более 80% жителей постсоветских городов – это так называемые пассажиры, которые живут в парадигме «вы мне должны», «мой дом заканчивается за порогом моей квартиры», они не участвуют в преобразовании городов. Хотя в Казахстане жители более свободны, готовы осознать свои проблемы. В российских городах это снивелировано полностью. Поэтому все постсоветские города находятся в состоянии поиска направления движения, и еще им сложно копировать европейские практики. У нас не получается применить прогрессивный американский и европейский опыт – другая ментальность, другого типа социальные отношения, другой тип характера принятия решений. Многие европейские города развивались благодаря частной инициативе, благодаря тому, что государство играло вспомогательную роль, а все остальное как раз формировало городское сообщество. И все же происходящие события более позитивные, чем отрицательные. Мне кажется, что главным в городе становится человек, а это и социальные связи, свободное время, его мечты и цели, его идентичность, а с этим уровнем сложности человека ни система управления, ни бизнес пока не готовы взаимодействовать. Пока у нас потребительская и командная система взаимодействия с городом: «Я вам сказал, как надо делать» или «Ребята, я хочу каким-то образом это проманипулировать», а действительно договариваться, вдохновлять друг друга мы не умеем.

– Вы хорошо заметили, что мы еще вернемся к трамваю…

– Вы вернетесь к этому безусловно, потому что ландшафт и пространство Алматы требуют развитого и быстрого общественного транспорта, если вы рассматриваете полицентричную модель развития города. Второй момент: у многих администраций на постсоветском пространстве сложился неправильный стереотип, особенно у молодых команд, что если общественный транс­порт убыточен, то с ним надо как-то бороться. Надо понимать, что по большому счету даже в европейских городах общественный транспорт убыточен, он и не должен быть прибыльным. Вы заработаете на налогах, вы заработаете на ином качестве жизни ваших горожан.

– А как вам пример Таллинна, где мэрия города отказалась от оплаты в общественном транс­порте?

– Все постсоветские страны развиваются неравномерно, а наши прибалтийские государства оказались наиболее мобильными. С другой стороны, к принятию таких решений их подтолкнула жизнь. Отток работающего населения, жесткая конкуренция с европейскими странами заставляют искать свои ниши. Эти обстоятельства послужили очень оперативному вводу электронного правительства и электронного документооборота. Человеку предоставляются любые инструменты для комфортного проживания в городе. Если мне легче воспользоваться общественным транспортом, значит, не надо тратиться на покупку машины, платить за нее кредит, естественно, мне город становится ближе, мне выгоднее и удобнее воспользоваться общественным транспортом, чем стоять в пробках в дорогом автомобиле. ­Мэрия Таллинна очень правильно сфокусировалась. Кто научится быстрее всех работать с населением, считывать потребности и понимать условия для развития горожан, тот и сможет человеческий капитал быстрее всех конвертировать во все другие капиталы.

– В Алматы сложилась ситуа­ция, когда многие горожане настолько привыкли к личному автомобилю, что не представляют себя в общественном транспорте. Акимат принимает самые различные меры, в том числе и не по­пулярные среди автолюбителей. Как найти консенсус…

– Эта проблема во многом не только городских администраций, как бы ни хотели все перевалить на их плечи. Это исключительно культурный формат, потому что для постсоветских горожан личный транспорт на самом деле не средство передвижения, это кусочек частной собственности и собственного мира, где звучит хорошая музыка, где я сам себе хозяин. Это своего рода зона без государства. Когда вы присваиваете себе город, находясь исключительно в собственном автомобиле, это означает только одно, что вы не понимаете, что такое город, и в городе нет того качества общественных пространств. Сегодня у большинства горожан два любимых места – это салон собственного автомобиля и кафе, где тихо, спокойно и вкусно пахнет. В этом случае развитие общественных пространств и смена мышления горожан позволяют научиться отказываться от частного транспорта.

Мне кажется, что введением платной парковки в центре ­Алматы повторяет ошибки Москвы. Европейские города вообще уже отказались от транспорта в центре города, причем сделали это не с помощью введения платной парковки, а с помощью городского диалога. Если центр города пешеходный, начинают развиваться прилегающие районы. Нет смысла повторять ошибки Москвы, есть смысл сразу переходить на следующий уровень. Давайте максимально создавать качественную пешеходную инфраструктуру, которая учитывала бы и пылезащищенность, и шумозащищенность.

Москва начинает возвращаться к посадке деревьев на Тверской. Почему? Первые этажи самой дорогой улицы России долгое время пустовали и оставались без арендаторов. Поэтому вам надо сосредоточиться на следующем этапе и создавать пешеходный каркас, зеленый каркас города.

Я погулял по Алматы в мой первый приезд, в этот раз я проехал и вижу недооцененный водный потенциал города, выход к воде. Недооценены аутентичность ваших арыков, фонтанов. Если отказаться от лишних заборов, создать пешеходные связи, уделить внимание зеленым зонам, то потребность в автомобилях начнет отпадать.