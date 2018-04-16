​Святой Грааль для флейты

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Раушан Шулембаева

Итальянского музыканта по праву называют флейтовым Паганини. Необыкновенное мастерство и музыкальный интеллект позволили Марио Кароли стать единственным современным флейтистом, исполнившим на концертах полные собрания сочинений для флейты композиторов Шаррино, Жоливе и Фернихоу.

На сцене Казахской национальной консерватории им. Курмангазы прозвучали сразу 7 произведений для флейты современных авторов. Концерт открыла пьеса Брайана Фернихоу «Песня мечтаний Кассандры». Это сочинение, которое отличают нетривиальный подход к ритму, артикуляции и театрализация исполнительского действа, неофициально называют святым Граалем современных флейтистов, символом высочайшего мас­терства.

Пьеса Дойны Ротару «Солнечный свет» была написана специально для Кароли, она отсылает к древней индийской философии. Яркая композиция Morte Tamburo Сальваторе Шаррино также посвящена Марио. А для исполнения пьесы Федерико Гарделла «Пять ночных хоров на берегу» музыкант перешел на альтовую флейту (деревянный духовой инструмент, разновидность поперечной флейты), также продемонстрировав блестящую игру. Программу вечера украсила пьеса казахстанского композитора Бейбита Дальденбая «Иллюзия».

Не каждый исполнитель способен удерживать внимание публики на протяжении всего вечера, причем без сопровождения оркестра, соло. Марио Кароли это блестяще удалось. Его мастерское выступление вызвало овации благодарных слушателей.

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