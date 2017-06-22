Святыни родной земли

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Особо почитаемых памятников природного ландшафта и культурного наследия, светской и культовой архитектуры, а также мест, имеющих непреходящую ценность в памяти народа Казахстана, на территории Актюбинской области немало. По словам руководителя регионального управления внешних связей и туризма Ермека Кенжеханулы, по проекту «Сакральная география» сегодня работает целая группа экспертов, в составе которой известные ученые, краеведы, представители музея, Иргизско-Тургайского государственного резервата, ассоциации туризма, территориальных органов.



Составлен предварительный список – около 15 сакральных объектов, куда, в частности, входят мемориальный комплекс Коб­ланды-батыра, мавзолей Абат Байтак, природно-ландшафтный метеоритный кратер Жаманшин, некрополь Хан-моласы, мемориальный комплекс Есет-батыра. Эксперты предлагают внести в него также меловые горы Акбота-Санкибай, Актолагай в Байганинском райо­не, геморфологический разрез Айдарлы аша, мавзолеи Котыр-батыра, Ботагоз, торговые ряды Кокжарской ярмарки…



Как рассказал известный крае­вед, член экспертного совета Бекарыстан Мырзабай, отбор объектов проводится по четырем критериям: природно-ландшафт­ные, археологические и архитектурные памятники, культовые объекты, являющиеся местами поклонения, а также сакральные места, связанные с историческими личностями и важными событиями. Из 15 сакральных объектов области для отнесения их к памятникам общенационального культурного достояния в данное время отобрано 5.



Уникальные памятники природы



Из природно-ландшафтных объектов одним из древних является геоморфологический разрез Айдарлы аша в Хромтауском районе. В начале ХХ века ученые обнаружили на берегу небольшой степной речки застывшие в камне раковины моллюсков. Это говорило о том, что здесь сотни миллионов лет назад было море. 40 слоев земной коры были вытеснены на поверхность, и в них нашли останки растений и животных.



Слои расположены на протяжении 1,5 км по побережью реки. Стратотип представляет собой обрыв высотой до 50 м. Кроме ученых, вряд ли кто обратил бы внимание на эти камни, которым, как оказалось, более 300 млн лет. Но именно здесь можно найти останки сотен животных, обитавших здесь, в том числе и зубы акул. В 1996 году на международном конгрессе геологов в Пекине казахстанскому стратотипу присвоен статус глобального. А в 2005-м его внес­ли в республиканский перечень особо охраняе­мых территорий. Стратотип не только памятник природы, он имеет колоссальное научное значение, сегодня здесь проводятся учебные практики, экс­курсии для студентов. Такой же геологический разрез находится у речки в местности Шуылдак в Мугалжарском районе.



Еще один редкий природно-ландшафтный объект – кратер Жаманшин в Иргизском районе, образовавшийся около миллиона лет назад от падения огромного метеорита. Ученые предположили, что сила взрыва была равносильна взрыву множества ядерных бомб – он буквально перевернул все геологические отложения. В этом и заключается причина поверхностного расположения материалов, обычно лежащих в многометровой толще земли.



Диаметр кратера (вместе с валом) составляет около 13 км, а его глубина в наши дни равняется примерно 300 м. В Жаманшине можно найти окаменелые моллюс­ки и кораллы, а также тектиты – стеклоподобные образования черного или темно-зеленого цвета, о происхождении которых уже больше столетия ученые ведут споры. Одни считают, что тектиты – это переплавленная в момент взрыва земная порода, другие склоняются к их внеземному происхождению. Как бы там ни было, но тектиты можно считать самыми загадочными камнями на Земле, потому что в химическом отношении они не напоминают ни одно из общеизвестных земных и внеземных веществ. Тектиты ученые назвали иргизидами по названию местности, что уже закреплено в мировой астрофизической терминологии.



Охота за загадочными камнями ведется издавна паломниками, туристами-дикарями. По преданию, некий богатый английский герцог направил специально в Иргиз экс­педицию. Из отдельных камней герцог изготовил ожерелье и преподнес в подарок королеве. Это стало известно по всему миру, и в данное место потянулись тысячи любителей драгоценных вещей, считая, что такие камни ценнее золота, бриллиантов, поскольку они внеземного происхождения. Недавно в область, по словам Бекарыстана Мырзабая, приезжал один известный ученый, чтобы провести очередное исследование иргизидов, но, увы, не нашел уже подобных материалов на кратере.



В том же Иргизском районе уникальной находкой стали кос­ти индрокотерия, чей возраст в сравнении с метеоритом больше в 40 раз. То есть 35–40 млн лет назад до ледникового периода он обитал в этих местах. В 1912 году отдельные останки этого животного обнаружил московский геолог Матвеев, позднее при раскопках ученые нашли хорошо сохранившиеся скелеты еще трех животных: самый крупный – высотой 5 м, длиной 8 м. На верблюдах останки перевезли тогда в Шалкар, а потом доставили в Москву. Позднее скелеты двух животных были установлены в палеонтологическом музее в Москве. Таких находок в СССР не было до этого никогда. Кости третьего индрокотерия передали в Алматы, и он хранится сегодня в геолого-ботаническом музее Академии наук. Эти находки имеют, безусловно, мировое глобальное значение.



Таким образом, дополнительно к ландшафтно-природным объектам можно отнести местности Корисай и Мынсай, где и были обнаружены скелеты индрокотерия.



Длина оврага Корисай около 35 км, глубина – 100–150 м. По воспоминаниям старожилов, осенью табун лошадей спускался в низовья, богатые растительнос-тью, и возвращался только к вес-не, так как овраг был глубокий и на его склонах образовывались большие сугробы, мешающие лошадям подняться. Корма же на тебеневке было предостаточно. У спуска в Корисай есть мечеть, рядом когда-то располагался аул рода алтын тайпаза. Говорят также, что овраг был местом основного «гнездовья» сайгаков. В начале XVIII века их тут обитало тысячи. Сейчас ученые хотят сохранить заповедное место для возрождения активной популяции степных антилоп.



Следующий объект – лесной массив с редкими видами древних папоротников в Мартуке, а также по левой части побережья реки Уил. Его длина – 27 км, ширина – 3–4 км. Деревья были высажены в начале прошлого века русскими поселенцами, чтобы остановить пески. Сегодня в лесу растут разные виды лиственных и хвойных деревьев.



Представляет огромный интерес и чарующего вида скалистая гора Акбота – Санкибай на севере села Миялы в Байганинском районе. По преданию, в XVIII веке здесь жил Санкибай, который владел табунами скакунов. Воспользовавшись однажды отсутствием воинов-сарбазов, на аул напали враги и угнали скот. Отважная дочь Санкибая – Акбота собрала молодежь и бросилась в погоню. В схватке с барымтачами Акбота получила тяжелое ранение и погибла. Узнав об этом, Санкибай от горя окаменел вместе с телом дочери. С тех пор неприступная скала, изображающая слияние двух фигур, называется Акбота – Санкибай.



А природный памятник – Уйтас – представляет собой группу каменных глыб, установленных в степи самой природой. Местное население прозвало их каменным домом. Откуда они взялись – неизвестно. Существует поверье, что у посетивших это место в скором времени появляется собственный дом. Свадебные пары Байганинского района посещают Уйтас в надежде обрести счастливое семейное гнездо.



К памятникам общемирового культурного достояния, по словам краеведа Бекарыстана Мырзабая, можно отнести гряду меловых гор Актологай. Отдельные «острова» гор то продолговатой, то куполообразной формы, разделенные равнинной местностью, протянулись полукругом на десятки километров. Горы действительно белые, хотя и разных оттенков, в зависимости от преобладания слагающих их пород: мела, опоки, мергеля, глины, песчанки. По свидетельству ученых, здесь в Юрский период (140–190 млн лет назад) плескалось море. Оседавшие на его дно моллюски, останки животных и отмерших растений создали эту возвышенность. И сейчас в разрушившихся породах можно встретить удивительные по форме раковины, акульи зубы, отпечатки древних растений.



Говоря об археологических и архитектурных памятниках, Бекарыстан Мырзабай назвал пещеры в горах Мугоджары, которые служили местом обитания древних людей в каменном веке. Сегодня их продолжают исследовать казахстанские ученые. В местности Родники, к примеру, обнаружено около 100 древних петроглифов, которые не схожи с ранее изученными надписями. Причем они нанесены не на стенах пещеры, а на полу. На такую же пещеру ученые наткнулись на востоке Мугоджарских гор в Айтекебийском районе. В местности Кумсай Уилского района есть древнее погребение, которому более 4 тыс. лет… Подобных объектов, имеющих общенациональное и глобальное значение, в регионе более десятка.



Ключ к тайнам средневековья



Немало в области и культовых объектов, являющихся местами поклонения. Один из них – мавзолей Абат Байтак, построенный в XIV веке. Он находится в 12 км восточнее села Бескопа Кобдинского района, относится к перио-ду Золотой Орды. Аналога ему в архитектурном стиле нет в Казахстане. Подобные памятники портально-шатрового типа есть в Челябинской области России и Башкортостане.



Мавзолей виден издалека, за несколько километров, он словно маяк в бескрайней степи для заблудившегося путника. Исследователи предполагают, что некогда в солнечную погоду его величественный купол сверкал яркой голубой лазурью. Мавзолей построен из жженого кирпича – местного сырца – крепкого, монолитного, для его изготовления древние мастера использовали молоко и конский волос.



Возможно, в этой местности было когда-то огромное поселение, поскольку обломки подобного жженого кирпича найдены во время раскопок и южнее от Абат Байтака. В 2006 году на берегу речки Кобда во время раскопок были найдены также остатки выхода золы, костные человеческие останки. Вдоль северного края обнаружены курганы скифо-сакской эпохи, прослеживается цепочка средневековых захоронений. Исходя из этого исследователи приходят к выводу, что Абат Байтак лишь часть огромного комплекса, связанного с формированием в Западном Казахстане древних мусульманских традиций.



Предположительно высота мавзолея достигала 16 м, основа у него четырехгранная – 8 х 8, что характерно для средневековья. О том, кто его строил, нет никаких данных. Восстановительные и реставрационные работы на объекте проходили в 2004–2006 годах по программе «Культурное наследие».



Первое описание памятников связано с исследованиями российских ученых территории Оренбуржья и прилегающих регионов Западного Казахстана в середине XVIII века. Петром Рычковым была дана тогда подробная характеристика природно-географических условий региона. Многое сделала созданная во второй половине XIX века Оренбургская ученая архивная комиссия. В 1910 году французский исследователь Иосиф Кастанье провел самостоятельные раскопки на территории Западного Казахстана и опубликовал обобщающую работу «Древности Киргизской степи и Оренбургского края». Он один из первых собрал материалы по знаменитому мавзолею Абат Байтак, сделал графические рисунки. В советский период исследования в регионе начались в 20-е годы, но носили эпизодический характер. В 1970-х был сформирован Западно-Казахстанский отряд в составе археологической экспедиции Института истории, археологии и этнографии Академии наук КазССР, проводившей исследования совместно с сотрудниками Актюбинского областного историко-краеведческого музея.



Стоит сказать и о существовании преданий о том, что мавзолей построен над могилой Абата – сына известного философа Асана Кайгы. Считается, что Абат трагически погиб в урочище Бескопа, когда по поручению отца искал хорошие места для перекочевки. Он был сброшен верблюдицей и разбился. Мавзолей был построен в кратчайшие сроки всем населением степи. Отсюда и вторая часть названия – «Байтак», что означает «широкий».



В октябре 2006 года мавзолей приобрел первозданный вид. Таким, наверное, увидел его впервые французский ученый Иосиф Кастанье. На сооружение портала, разрушенной купольной части ушло не менее 30 тыс. жженого кирпича. Для этого специалисты исследовали состав кирпичей, построили в Кобде две печи для обжига, использовали местное сырье, постарались соблюсти всю технологию изготовления мастеров средневековья.



Вдоль северного края от древнего памятника сформировался большой некрополь XVIII – начала XX века, в который входят более 200 стел-кулпытасов. Каждый из них неповторим и требует изу­чения. Арабская письменность, обозначение происхождения покойного, высеченные тамги, геометрические и растительные формы… А в западной части нек­рополя есть особенный кулпытас. Это деревянная стела, которая от удара молнии затвердела и окаменела. Ее так и называют – окаменевшее дерево.



К сакральным объектам в облас­ти относят некрополь Хан моласы. Это большое захоронение XVIII века на территории Айтекебийского района у слияния рек Улкейек и Кабырга. Образование некрополя связывают с местом гибели в 1748 году хана Младшего жуза Абулхаира. Он состоит не менее чем из тысячи надмогильных сооружений, представленных сырцовыми мавзолеями и оградками, которые в настоящее время сильно руинированы и превратились в курганообразные сооружения. В год 550-летия Казахского ханства здесь воздвигнут мемориальный комплекс.



Памятником историко-культурного наследия и местом паломничества сегодня является и мемориальный комплекс Есет-батыра в селе Бестамак Алгинского района – близкого сподвижника хана Абулхаира, активного участника борьбы с джунгарами и волжскими калмыками. Под охраной государства находится ныне и мавзолей, сооруженный в 2007 году потомками на месте захоронения легендарного героя казахского народа Кобланды-батыра в селе Жиренкопа Кобдинского района. Когда-то на его мес­те был мазар. О нем в 1906 году писал исследователь В. Карлсон, а позже путешественник Кастанье. В начале ХХ века на месте мазара были только развалины. В 50-х годах прошлого века здесь работал известный археолог Алькей Маргулан, в конце 60-х раскопки вел антрополог Ноэль Шаяхметов.



Хорошо известны в области старинные строения торговых рядов Кокжарской ярмарки в Уилском районе. Сюда со второй половины XIX века 2 раза в год (весной и осенью) спешили с товарами представители купеческой знати Англии, России, шли караваны из Индии, Ирана, Турции, стран Центральной Азии.



Со строительством у реки Уил российского укрепления в начале 1860-х здесь были заложены фундаменты первых торговых рядов, которые сохранились в первозданном виде. Архивы говорят, что Кокжарская ярмарка официально открылась осенью 1867 года. Здесь степнякам предлагали пушнину, мануфактуру, чай, сахар, посуду и многое другое, обменивая их на верблюжью, овечью шерсть, шкуры, козий пух, ковры, кожу… Бойкая торговля шла целый день. Неудивительно, что в Уиле появились вскоре добротные купеческие дома, по инициативе татарских купцов-мусульман возвели мечеть. Строения с двухвековой историей сегодня привлекают немало туристов. Это огромный музей под открытым небом…



По словам руководителя областного управления внешних связей и туризма Ермека Кенжеханулы, в рамках проекта «Сак­ральная география Казахстана» разрабатываются туристские карты, брошюры и путеводители с описанием основных достопримечательностей области. На их основе будут созданы новые туристские маршруты. На сегодня составлен список из 50 объектов историко-культурного наследия региона. Для школьников будут организованы тематические экс­курсии по объектам региона, а также Алматы, Жамбылской, Южно-Казахстанской и Кызыл­ординской областей. Кроме того, предусмотрены информационная поддержка и продвижение туристского потенциала области на площадках местного и международного масштаба. С этой целью будут созданы официальный туристский портал Актюбинской области, видеоролики об основных объектах историко-культурного наследия.