Связь между прошлым и настоящим

Уже видны впечатляющие очертания воссозданного средневекового города.

– Полностью возведены массивные стены парадной входной группы – комплекса «Оборонная крепость», говорит директор историко-культурного музея-заповедника «Бозок» Жандос Болдыков. – Здания башен-порталов выполнены в строгом стиле средневековых замков. Можно зайти внутрь, по винтовым лестницам подняться на верхние ярусы смотровых площадок. Снаружи эти величественные порталы облицовываются фактурным кирпичом, который изготавливается вручную на специализированном заводе. На стенах монтируется декор – устанавливаются светильники, искус­но стилизованные под средневековые факелы. Чтобы обозначить границы исторического парка, по всему периметру в 412 гектаров установлено металлическое ограждение, а у центрального входа отсыпана дресвой и камнем обширная площадка для парковки машин.

На основе археологических исследований восстанавливаются отдельные элементы средневекового поселения – почтовый ям, сакральный мавзолей и ставка кагана. Историю покажут не только через музейные экспонаты, но и через восстановленные архитектурные объекты, мастерские ремесленников, национальные виды спорта, конные программы и театрализованные представления.

Главное историческое ядро проекта – городище Бозок. Рядом воссоздается историко-культурное пространство «Хан Жайлау», посвященное эпохе Улуса Джучи. В его основе – 13 юрт, представляющих разные стороны жизни кочевого общества: ханскую ставку, совет знати, стан батыров, ремесленные мастерские, торговый караван и кочевой аул. Такой подход позволяет показать историю не как набор отдельных дат и фактов, а как реальную среду, в которой жили, работали и создавали свою государственность люди Великой степи.

– Завершение проекта запланировано на конец 2027 года. Следующим важным этапом станет строительство визит-цент­ра. Проект предусматривает пять двух­этажных зданий общей площадью около 10 тысяч квадратных метров. В центре разместятся выставочные и археологические экспозиции, мастерские, ресторан национальной кухни, конференц- и кинозал, – поясняет Жандос Болдыков. – В результате Бозок получит необходимую инфраструктуру для полноценной работы с посетителями и проведения научных и культурных мероприятий.

Важная часть проекта – воссоздание природного пространства. Здесь планируется высадить более 20 тыс. де­ревьев. Отдельное направление связано с экологическим восстановлением озера Бузыкты – здесь намерены развивать природно-познавательный туризм. Это живописный природный уголок гармонично дополнит историческую составляющую музея.

По словам Жандоса Болдыкова, Бозок станет важным культурным и туристическим объектом нашей страны. Астана – современный город, но его история не начинается с момента строительства столицы. Территория вокруг нее хранит следы древних поселений и многовековой истории Великой степи. Бозок призван связать современную Астану с этой историей и создать место, куда можно приезжать не только ради экскурсий, но и для участия в культурных мероприя­тиях, образовательных программах, фестивалях, а также отдыха в семейном кругу. В перспективе здесь планируется создание Национального центра реставрации культурного наследия, детского культурно-образовательного лагеря, конно-спортивного центра.

Главная идея проекта – сохранить прошлое и сделать его частью современной жизни. Посетитель сможет прийти сюда, увидеть средневековый город, войти в юрту эпохи Улуса Джучи, познакомиться с ремеслами, традициями и историей степи и через это почувствовать связь между прошлым и настоящим.