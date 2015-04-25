Связь поколений нерушима Свежий выпуск Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Нет в Казахстане ни одного населенного пункта, куда бы с фронтов Великой Отечественной войны не пришли горестные похоронки. Не минули они и село Северное (колхоз «Красный партизан») Щербактинского района Павлодарской области. Более 70 жителей этой деревни, из сотни ушедших на войну, остались на полях сражений, не дожив до Победы. А те, кто ее встретил радостными салютами, вернулись домой, чтобы растить хлеб и детей и сохранять мир. Это простое желание они пронесли до конца своих дней, а, уходя, обращались к потомкам с наказами.

Их, а также фронтовые реликвии (минный ящик, найденный на поле боя под Ленинградом, осколки от снарядов, колючая проволока, каска бойца, воевавшего под Сталинградом, земля с могил погибших на полях сражений, и, конечно же, фотографии и анкеты односельчан-фронтовиков) сберегла удивительная женщина – Светлана Петровна Борозенец. Она 46 лет проработала учительницей в родном селе Северном. Все эти годы собирала материалы о погибших и вернувшихся с войны односельчанах, проводила большие мероприятия в честь Дня Победы, организовывала встречи ветеранов-однополчан в честь 30-летия Победы. Старалась, как пишет педагог, донести до своих учеников цену завоеванного для них счастья, организовывая встречи с теми, кто прошел войну и кто ковал победу в тылу.

А еще Светлана Петровна с гордостью говорит о себе, что она – дочь солдата! Ибо ее отец, Петр Иванович Юревич, прошел три войны, в годы Великой Отечественной форсировал восемь рек, дошел до Берлина, был награжден двумя орденами и пятью боевыми медалями. Он был персональным пенсионером Казахской ССР.

– В преддверии 70-й годовщины Великой Победы, – говорит сельская учительница, – я бы хотела рассказать о моем отце и передать послания молодому поколению от ветеранов из одного небольшого села на краю Казахстана. Их, к сожалению, уже никого не осталось в живых. Но их слова и память о них актуальны, как никогда.

…Далее Светлана Петровна озвучивает последнее послание к потомкам, написанное ветеранами, проживавшими в селе Северном, к 50-й годовщине Великой Победы, к 9 мая 1995 года.

Под этим обращением стоят подписи Никитченко Николая Иосифовича, Лаптеева Василия Федоровича, Обуховского Ивана Даниловича, Панчеко Василия Семеновича, Смайлова Сулеймена, Лойко Василия Андреевича. (К Дню 30-летия Победы (1975 год) под таким же посланием подписались 24 оставшихся в живых участника Великой Отечественной войны колхоза «Красный партизан»). И вот здесь Светлана Петровна приводит статистику: «До 60-летия Победы дожили три ветерана: Смайлов С., Обуховский И. Д., Панченко В. С.», до 65-летия Победы дожил только Обуховский Иван Данилович (17.01.1923 г. – 25.12.2011 г.), к 70-летию Великой Победы ветеранов из села Северное (колхоз «Красный партизан») не осталось в живых никого. Но память о них жива».

…Преклоняясь перед всеми ветеранами родной деревни, учитель и краевед С. П. Борозенец особо выделяет среди них, как истинная дочь, своего отца Петра Ивановича Юревича. Участник трех войн, орденоносец он, пишет педагог: «Прожил долгую и интересную жизнь. В молодости батрачил. После смерти родителей поднимал на ноги шестерых младших сестер и брата. В гражданскую войну был уже бывалым солдатом, так как прошел Первую мировую войну. С Великой Отечественной войны вернулся с орденом Красной Звезды и боевыми медалями. В честь 40-летия Победы награжден орденом Отечественной войны II степени.

Вместе с односельчанами познал трудности первых лет колхозной жизни и радости расцвета крупного хозяйства «Красный партизан». Более 40 лет проработал ветфельд­шером в селе. Дело свое знал хорошо и отдавался ему самозабвенно. Хозяйство в колхозе было большое: тысячи голов крупного рогатого скота, овцеферма, конеферма, птицеферма, свиноферма. Не было покоя ни днем, ни ночью. Очень многие люди обращались к нему за советом, так как видели в нем знающего человека, доверяли ему».

Помимо основной работы, Петр Иванович был заместителем у многих председателей колхоза, всю свою жизнь нес общественную нагрузку, в том числе был и парторгом колхоза. Эрудированный, начитанный, глубоко порядочный человек, он без труда сходился с людьми. Не понимал низкопоклонства, угодничества. И сельчане не зря ценили его, прислушивались к его мнению.

У Петра Ивановича были замечательные артистические способности. Именно он в годы создания колхоза возглавил на селе художественную самодеятельность. Местные любители сцены радовали сельчан своими талантами. Отец постоянно был солистом мужской группы колхозного хора. Не сиделось ему и в старости: организовал в селе драмкружок, и ставили такие пьесы, что гремели на всю область. Не раз были со своими постановками во многих селах района. Обладая феноменальной памятью, Петр Иванович знал десятки пьес на память, собственноручно расписывал роли. До 80-летнего возраста он был активным участником художественной самодеятельности.

«…С портрета смотрят на меня глаза самого дорогого мне человека, по жизни которого я сверяю свою жизнь, отдавая силы во благо людей, заботясь о том, чтобы дела предков не были забыты, чтобы связь веков не была нарушена».

…Об этом в своих посланиях к молодежи говорили вместе с П. И. Юревичем и другие, опаленные войной ветераны, познавшие цену жизни и ее истинные достоинства. Обращаясь к потомкам, они писали: «Дорогие потомки, обращаемся к вам мы, ветераны войны. Мы хотим поведать вам о нашей боевой молодости. Многих из нас не останется уже в живых. Мы считаем святым долгом рассказать вам, нашим внукам и правнукам, о том, какою ценой добыли мы счастье для вас. Хотим рассказать для того, чтобы вы свято его берегли и не дали посягнуть на него никому.

Дорогие потомки, у нашего поколения была трудная жизнь. У нас была нелегкая боевая молодость, но мы все перенесли ради вашего счастья. Мы хотим, чтобы у вас были чуткие и добрые сердца. Старайтесь оставить в жизни добрый след. Любите Родину. Не позволяйте счастье, завое­ванное нашим поколением, отдать никому. Берегите его, относитесь к тем, кто убелен сединою, с большим почетом, ведь всем хорошим вы обязаны им.

Как бы нам хотелось побыть с вами в радостный день 50-летия со Дня Победы. И в другие юбилейные дни. Мы верим, что добрые зерна, посеянные нами, дадут добрые всходы.

…Защищайте свою Родину, не щадя живота своего. Молодым людям, непосредственно нашего колхоза «Красный партизан», мы завещаем трудиться на совесть, так как только труд создает материальные блага и только труд облагораживает человека. Берегите и приумножайте то, что сделано нашим поколением.

И еще завещаем: берегите тех, кто завоевал для вас будущее, берегите ветеранов войны, если, конечно, кто-нибудь из них останется в живых к 60-летию Победы. Не дайте осквернить память павших в той войне, помните о них, помните защитников Родины, помните великий подвиг всего советского народа, помните ваших предков, ваших односельчан. Берегите мир!».



