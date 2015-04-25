Связь поколений нерушима

Свежий выпуск
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар
Нет в Казахстане ни одного населенного пункта, куда бы с фронтов Великой Отечественной войны не пришли горестные похоронки. Не минули они и село Северное (колхоз «Красный партизан») Щербактинского района Павлодарской области. Более 70 жителей этой деревни, из сотни ушедших на войну, остались на полях сражений, не дожив до Победы. А те, кто ее встретил радостными салютами, вернулись домой, чтобы растить хлеб и детей и сохранять мир. Это простое желание они пронесли до конца своих дней, а, уходя, обращались к потомкам с наказами.
Их, а также фронтовые реликвии (минный ящик, найденный на поле боя под Ленинградом, осколки от снарядов, колючая проволока, каска бойца, воевавшего под Сталинградом, земля с могил погибших на полях сражений, и, конечно же, фотографии и анкеты односельчан-фронтовиков) сберегла удивительная женщина – Светлана Петровна Борозенец. Она 46 лет проработала учительницей в родном селе Северном. Все эти годы собирала материалы о погибших и вернувшихся с войны односельчанах, проводила большие мероприятия в честь Дня Победы, организовывала встречи ветеранов-однополчан в честь 30-летия Победы. Старалась, как пишет педагог, донести до своих учеников цену завоеванного для них счастья, организовывая встречи с теми, кто прошел войну и кто ковал победу в тылу.
А еще Светлана Петровна с гордостью говорит о себе, что она – дочь солдата! Ибо ее отец, Петр Иванович Юревич, прошел три войны, в годы Великой Отечественной форсировал восемь рек, дошел до Берлина, был награжден двумя орденами и пятью боевыми медалями. Он был персональным пенсионером Казахской ССР.
– В преддверии 70-й годовщины Великой Победы, – говорит сельская учительница, – я бы хотела рассказать о моем отце и передать послания молодому поколению от ветеранов из одного небольшого села на краю Казахстана. Их, к сожалению, уже никого не осталось в живых. Но их слова и память о них актуальны, как никогда.
…Далее Светлана Петровна озвучивает последнее послание к потомкам, написанное ветеранами, проживавшими в селе Северном, к 50-й годовщине Великой Победы, к 9 мая 1995 года.
Под этим обращением стоят подписи Никитченко Николая Иосифовича, Лаптеева Василия Федоровича, Обуховского Ивана Даниловича, Панчеко Василия Семеновича, Смайлова Сулеймена, Лойко Василия Андреевича. (К Дню 30-летия Победы (1975 год) под таким же посланием подписались 24 оставшихся в живых участника Великой Отечественной войны колхоза «Красный партизан»). И вот здесь Светлана Петровна приводит статистику: «До 60-летия Победы дожили три ветерана: Смайлов С., Обуховский И. Д., Панченко В. С.», до 65-летия Победы дожил только Обуховский Иван Данилович (17.01.1923 г. – 25.12.2011 г.), к 70-летию Великой Победы ветеранов из села Северное (колхоз «Красный партизан») не осталось в живых никого. Но память о них жива».
…Преклоняясь перед всеми ветеранами родной деревни, учитель и краевед С. П. Борозенец особо выделяет среди них, как истинная дочь, своего отца Петра Ивановича Юревича. Участник трех войн, орденоносец он, пишет педагог: «Прожил долгую и интересную жизнь. В молодости батрачил. После смерти родителей поднимал на ноги шестерых младших сестер и брата. В гражданскую войну был уже бывалым солдатом, так как прошел Первую мировую войну. С Великой Отечественной войны вернулся с орденом Красной Звезды и боевыми медалями. В честь 40-летия Победы награжден орденом Отечественной войны II степени.
Вместе с односельчанами познал трудности первых лет колхозной жизни и радости расцвета крупного хозяйства «Красный партизан». Более 40 лет проработал ветфельд­шером в селе. Дело свое знал хорошо и отдавался ему самозабвенно. Хозяйство в колхозе было большое: тысячи голов крупного рогатого скота, овцеферма, конеферма, птицеферма, свиноферма. Не было покоя ни днем, ни ночью. Очень многие люди обращались к нему за советом, так как видели в нем знающего человека, доверяли ему».
Помимо основной работы, Петр Иванович был заместителем у многих председателей колхоза, всю свою жизнь нес общественную нагрузку, в том числе был и парторгом колхоза. Эрудированный, начитанный, глубоко порядочный человек, он без труда сходился с людьми. Не понимал низкопоклонства, угодничества. И сельчане не зря ценили его, прислушивались к его мнению.
У Петра Ивановича были замечательные артистические способности. Именно он в годы создания колхоза возглавил на селе художественную самодеятельность. Местные любители сцены радовали сельчан своими талантами. Отец постоянно был солистом мужской группы колхозного хора. Не сиделось ему и в старости: организовал в селе драмкружок, и ставили такие пьесы, что гремели на всю область. Не раз были со своими постановками во многих селах района. Обладая феноменальной памятью, Петр Иванович знал десятки пьес на память, собственноручно расписывал роли. До 80-летнего возраста он был активным участником художественной самодеятельности.
«…С портрета смотрят на меня глаза самого дорогого мне человека, по жизни которого я сверяю свою жизнь, отдавая силы во благо людей, заботясь о том, чтобы дела предков не были забыты, чтобы связь веков не была нарушена».
…Об этом в своих посланиях к молодежи говорили вместе с П. И. Юревичем и другие, опаленные войной ветераны, познавшие цену жизни и ее истинные достоинства. Обращаясь к потомкам, они писали: «Дорогие потомки, обращаемся к вам мы, ветераны войны. Мы хотим поведать вам о нашей боевой молодости. Многих из нас не останется уже в живых. Мы считаем святым долгом рассказать вам, нашим внукам и правнукам, о том, какою ценой добыли мы счастье для вас. Хотим рассказать для того, чтобы вы свято его берегли и не дали посягнуть на него никому.
Дорогие потомки, у нашего поколения была трудная жизнь. У нас была нелегкая боевая молодость, но мы все перенесли ради вашего счастья. Мы хотим, чтобы у вас были чуткие и добрые сердца. Старайтесь оставить в жизни добрый след. Любите Родину. Не позволяйте счастье, завое­ванное нашим поколением, отдать никому. Берегите его, относитесь к тем, кто убелен сединою, с большим почетом, ведь всем хорошим вы обязаны им.
Как бы нам хотелось побыть с вами в радостный день 50-летия со Дня Победы. И в другие юбилейные дни. Мы верим, что добрые зерна, посеянные нами, дадут добрые всходы.
…Защищайте свою Родину, не щадя живота своего. Молодым людям, непосредственно нашего колхоза «Красный партизан», мы завещаем трудиться на совесть, так как только труд создает материальные блага и только труд облагораживает человека. Берегите и приумножайте то, что сделано нашим поколением.
И еще завещаем: берегите тех, кто завоевал для вас будущее, берегите ветеранов войны, если, конечно, кто-нибудь из них останется в живых к 60-летию Победы. Не дайте осквернить память павших в той войне, помните о них, помните защитников Родины, помните великий подвиг всего советского народа, помните ваших предков, ваших односельчан. Берегите мир!».

Популярное

Все
Взрыв в частном доме в Атырау: двое в реанимации в тяжелом состоянии
Казахстанец Сергей Морозов выиграл третий бой в UFC
Хорватия завоевала бронзу ЧМ-2022 по футболу
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
У акимов станет больше заместителей
Автомобиль с людьми провалился под лед в Семее
В Актау без вести пропала 51-летняя женщина
Клубы пара накрыли дома в Астане из-за коммунальной аварии (видео)
Названы самые загрязненные города Казахстана
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Общество ждет справедливых и безотлагательных мер: Токаев о работе "АрселорМиттал Темиртау"
Около тысячи пассажиров сняли с поездов в Казахстане
Когда микрокредиты для бизнеса начнут выдавать сельчанам, рассказали в МСХ
Токаев попросил Смаилова искренне ответить на вопрос: Можно ли вступить в Новый год с этим Правительством
История движения «Алаш» в условиях закономерного интереса казахстанского общества к своему прошлому и поисков национальной идентичности заняла важное место в коллективной исторической памяти
Глава Мажилиса: Пакистан – важный партнер Казахстана в Южной Азии
Токаев принял главу индийского мультинационального конгломерата
"Дерево мира" презентовали в Астане
Чем бы ни занимался, что бы ни делал Ахмет Байтурсынулы в годы своей творческой зрелости, он был в первую очередь и прежде всего поэтом, а потом уже общест­венным деятелем и ученым
Франция одержала победу над Англией и вышла в полуфинал ЧМ-2022
"Такого разговора не было" – глава Минэнерго о создании газового союза между Казахстаном, Россией и Узбекистаном
Кульгинов ответил на вопрос, сколько денег тратит его семья на продукты
Закон Республики Казахстан
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)
Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева
Криминальный "авторитет" и лидер ОПГ – крупные задержания прошли в Астане (видео)
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Токаев и Эрдоган поговорили по телефону
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Сенат требует принять меры в отношении не поддерживающих казахстанские товары супермаркетов
Эмомали Рахмон поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах

Читайте также

Свежий выпуск
Конкуренция – шесть человек на место
Свежий выпуск
Суд грядет присяжных
Свежий выпуск
Ключи счастья
Свежий выпуск
«Гранит» цифровой науки

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]