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Связь поколений в искусстве
Таша Нойер, Нур-Султан

Проект «Учитель и ученик» осуществляется в рамках государственной программы «Рухани жаңғыру» и приурочен к нескольким юбилейным датам – 10-летию художественного факультета КазНУИ, 5-летию галереи «Куланши» и, конечно же, 30-летию Независимости Республики Казахстан.

Горящие глаза первых студентов школы, колледжа, бакалавриата, а позже и магистратуры, энтузиазм профессоров и преподавателей. Горячие споры на кафедрах, первые выставки в университете, надежды студентов и их родителей, волнение абитуриентов – это все теперь история.

А сегодня – это сотни студентов, многолетняя дружба между учениками и преподавателями первых наборов, выпускники, которые сами стали преподавателями или нашли свой путь в искусстве. Не случайно большая часть из 100 работ, представленных на выставке, принадлежит именно ученикам – организаторы хотят сделать ставку на молодое поколение. Хотя отбор проходил довольно тщательно, и выставленные работы, преимущественно не академические, а творческие, – яркое тому доказательство.

Выставка «Учитель и ученик» посвящена одному из главных процессов человеческой жизни – огромному влиянию учителей на развитие и воспитание детей. По словам декана художественного факультета КазНУИ Гайни Мухтаровой, важно поддерживать в творческих личностях дух созидания, чтобы они не переставали творить в сложные времена.

– Наш факультет очень молодой, несмотря на это, он активно включился в формирование культурного пространства нашей столицы. Студенты «окрылились» этой выставкой и начали творить. Мы объединены одним делом – подготовкой творческой элиты Казахстана и продвижением нашего искусства в мировом пространстве, – добавила Гайни Мухтарова.

Как отметила председатель кураторского совета Центра современного искусства «Куланши» доктор Лейла Махат, немаловажно, что молодые художники все чаще обращаются к теме семейных ценностей, в работах также присутствуют сцены из аульной или городской жизни.

– Во всех культурах связь между поколениями – это самое ценное, что может быть. В этом проекте учитель выступает духовным отцом или матерью­ и передает свои знания и опыт своему сыну или дочери по кисти, по стэку, – рассказала Лейла Махат.

В экспозиции представлены скульптура, графика, линогравюра, использованы масляные краски и множество других материалов и инструментов. Есть и портреты, и натюрморты, и картины в бытовом жанре.

– Выделить какие-то произведения невозможно, потому что все студенты и педагоги работают в абсолютно разных жанрах. Но то, что студенты развиваются сами, – это прекрасно, и это самая лучшая благодарность, которую может получить учитель. Мы считаем, что должны давать возможность развиваться именно начинающим, молодым, и это касается не только творческих специальностей. Мы сделали ставку на молодежь, – подчерк­нула Лейла Махат.

И не зря, ведь выставленные в экспозиции работы студентов принадлежат победителям множества престижных конкурсов, обладателям государственной молодежной премии «Дарын» и других многочисленных почетных наград.

Ознакомиться с произведениями искусства учеников и учителей КазНУИ в Центре современного искусства «Куланши» можно будет до 21 марта в небольших экс­курсионных группах.

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