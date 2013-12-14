Связь поколений

– Можно ли человека назвать патриотом только потому, что он слушает гимн страны, положив руку на сердце, ведь этого мало? – спросили меня однажды на одной из таких встреч.

Мало. Нельзя любить свою страну вообще и нельзя самоотверженно трудиться, не видя главной цели. Но если ты способен любить свой конкретный город и свой дом, и свою улицу, и тех, кто на ней живет, и если ты понимаешь, что город твой – эта живая частица твоей республики, твоего государства, и эта твоя любовь и это твое понимание зовут к труду, действию, работе – тогда тебя действительно можно назвать патриотом. И в лихую годину ты без раздумий с горячим сердцем встанешь на защиту своей Родины, своей Земли.

Но патриотами не рождаются. Патриотами становятся. Становятся именно те, кто стремится к образованию, к физическому совершенству, понимая, что их знания и здоровье принесут государству наибольшую пользу.

Халиулла ДАРМАХАНОВ, солдат Великой Отечественной войны, Тараз