Связались с дурной компанией

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​​​​​​​Валентина Мелехова, Костанай

Не повезло нынче ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания», которое оштрафовали по суду почти на 10 млн тенге за некоррект­ное начисление платы за услуги.

Вообще-то это суммированная сумма штрафов. Всего их два. Каждый – по 1 600 МРП.

Решение о наложении штрафа на компанию-монополиста в сумме 9 млн 801 тыс. 600 тенге вынес в апреле текущего года специализированный суд по административным правонарушениям Костаная на основании результатов внеплановой проверки областного департамента Комитета по регулированию естест­венных монополий. Поводом для нее послужили жалобы жильцов двух домов в Костанае: по адресам ул. Тәуелсіздік, 166 и Амангельды, 72.

В первом случае гражданам показались некорректными начисления КГП «КТЭК» за услуги теплоснабжения в период с 1 октября 2020 года по 31 декабря 2021-го, а во втором – в период с 1 сентября по 31 декабря 2021-го.

– В ходе проверки было выявлено неправомерное начисление со стороны ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» платы за отопление. В принципе, по каждому из домов начисления сходятся, то есть никакой выгоды от нарушения компания-монополист не получила. Разнятся лишь начисления внутри дома. К примеру, одна квартира потребила три Гкал тепла, а заплатила за пять. И наоборот, какая-то квартира потребила пять Гкал, а заплатила за три, – пояснила руководитель отдела контроля департамента Комитета по регулированию естественных монополий Костанайской области Гульнара Такенова.

Оказалось, вся проблема в сервисной компании, обслуживающей общедомовой счетчик тепла, которая и передавала показания в ГКП «КТЭК». Из-за несвоевременной передачи данных тепловики были вынуждены производить средние начисления, учитывая предыдущие периоды потребления услуг, что и привело к штрафам.

Помимо административного взыскания, наложенного судом, ДКРЕМ внес предписание в адрес ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» об осуществлении перерасчета потребителям за услуги теплоснабжения в размере необоснованно начисленных сумм жильцам двух многоэтажек. То есть кому-то, кто заплатил меньше, теперь доначислят, а кто больше – уменьшат сумму начислений в следующем месяце.

Что же касается штрафа почти в 10 млн тенге, то руководство КГП с решением специализированного административного суда оказалось не согласно и намерено его обжаловать в вышестоящей инстанции. Но при любом исходе дела перерасчет ей сделать все-таки придется.

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