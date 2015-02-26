Связанные одной судьбой Елена БРУСИЛОВСКАЯ

Корейская диаспора Казахстана, также, как и все, пережила трудности, возникшие после развала бывшего Союза, активно участвовала в каждом этапе становления молодого государства. Как отметил Президент страны Нурсултан Назарбаев, «за годы проживания в Казахстане корейцы не только не превратились в пыль истории, не ассимилировались, но и, сохранив, во многом даже обогатив свои национальные обычаи и традиции, внесли и вносят достойный вклад в социально-экономическое и духовное развитие республики».

Кстати, сейчас входит в жизнь уже четвертое поколение потомков дальневосточных корейцев, волею судьбы оказавшихся на гостеприимной казахской земле. Казахи очень радушно приняли корейцев, полюбив их за скромность, трудолюбие и миролюбие.

Как сказала член Ассамблеи народа Казахстана, директор корейского театра, заслуженный деятель РК Любовь Ни, «мы, корейцы, очень за это благодарны, никогда не забываем и не забудем гостеприимства казахского народа. Наверное, поэтому корейская диаспора стала неотъемлемой частью многонационального Казахстана».

– Наш Государственный республиканский корейский театр музыкальной комедии, который перешагнул уже свой 80-летний рубеж, уникален тем, что это – первый национальный корейский театр в мире и единственный государственный корейский театр, работающий за пределами Корейского полуострова. Он был образован в 1932 году на Дальнем Востоке, а в 1937 году перевезен в Казахстан. За эти десятилетия на нашей сцене поставлено более 250 спектак­лей и концертных программ, которые посмотрели свыше 5 миллионов зрителей! – отметила Любовь Ни.

Недавно в Государственном рес­публиканском корейском театре музыкальной комедии прошло теат­рализованное представление «Танец со львами» («Бучхон саджа нори») с участием представителей Центра по сохранению духовного наследия Республики Кореи.

Культура корейского народа своими корнями уходит в глубокую древность, но ее, эту культуру, отличает не только приверженность старинным традициями народа, передающимся из поколения в поколение, но и необыкновенная поэтичность.

Развиваясь в русле единой этнокультурной политики Казахстана, корейский театр сохраняет национальный колорит, самобытность и язык, обогащая культуру корейцев, проживающих в полиэтническом окружении. А теперь он пополнился еще одним уникальным представлением, которое было подготовлено в содружестве с артистами из Кореи.

Четыре преподавателя занимались с труппой нашего корейского теат­ра по двум направлениям: «Танец со львами» («Бучхон саджа нори»), а также нонгак – крестьянская музыка и танец. Как отмечают специалисты, это сложные виды корейского традиционного искусства, которые, учитывая их важность для мировой культуры, внесены в список нематериального духовного наследия ЮНЕСКО.

– В прошлом году нонгак был включен в список духовного наследия ЮНЕСКО, и мы решили обучить казахстанских артистов этому древнему и зрелищному виду искусства. В Корее «Танец со львами» и нонгак считаются верхом мастерства, поэтому исполнить их на должном уровне могут не все, – пояснил представитель Центра по сохранению духовного наследия Ен Чи Хван.

Считается, что нонгак зародился в начале 1900 года. Его создали простые крестьяне, напевающие незамысловатые мелодии во время долгих и изнурительных работ. Представления в стиле нонгак, как правило, проводятся на открытой площадке в сопровождении корейских барабанов, а также в сочетании со сложными хореографическими и акробатическими элементами.

– Нонгак – это особенная философия. Существует пять разновидностей этой музыки и танца, и все они отличаются костюмами, манерой исполнения, ритмом, и каждый из них наполнен определенным смыслом, – подчеркивает Ен Чи Хван.

– За две недели мастер-класса мы открыли для себя много нового, – рассказывает артистка балета Государственного республиканского корейского театра музыкальной комедии Сон Суден. – В первую очередь, конечно, это правильная техника, потому что это только на первый взгляд номер кажется простым – мы кружимся и стучим в барабан. Но на самом деле здесь важно абсолютно все – правильное дыхание, шаг, положение рук, мы должны делать все синх­ронно, иначе номер потеряет свою зрелищность.

Что же касается «Танца со львами», то это разновидность корейского традиционного гуляния. Считается, что львы способны отгонять злых духов и приносить в дом счастье и удачу.

– Я хотел бы особо отметить мас­терство артистов корейского теат­ра Казахстана, – говорит Ен Чи Хван. – Все они горят желанием работать. Даже в Корее, когда мы начинаем обу­чение этим видам искусства, необходимо очень много времени. Здесь же люди настолько талантливы, что они все схватывают буквально налету, запоминая с первого раза сложнейшие музыкальные композиции!

– Во время исполнения танца есть такой момент, когда лев встает на задние лапы, для этого один из исполнителей должен незаметно посадить на плечи второго артиста, не выбиваясь при этом из ритма танца, – рассказывает артист Борис Югай, исполнитель «Танца со львами». – В этом номере мы участвуем с моим старшим братом – Дмитрием, ему досталась «роль» головы льва. Этот танец очень сложный – нужно правильно держать голову, спину, шаг должен быть синхронным. Кстати, сам костюм весит около 25 килограммов, так что выступать в нем без предварительной подготовки очень не просто!

Надо отметить, что в Государственном республиканском корейском театре музыкальной комедии представлены все жанры корейского национального искусства, но при этом артисты не забывают, что они живут в полиэтническом Казахстане.

Дружбе народов посвящен специальный спектакль «Связанные одной судьбой», в котором не только рассказывается об истории переселения, но и отразилась ментальность корейцев, вобравших в себя полиэтничность страны, в которой живут. Ведь одна из основных задач театра – показать корейцев как часть общенациональной культуры Казахстана, поэтому в его репертуа­ре есть и произведения казахских авторов. Например, нынешний сезон театр открыл спектаклем по мотивам казахских сказок об Алдаре Косе «Самая большая выгода» в постановке режиссера Елены Ким, выпускницы Академии искусств имени Т. Жургенова.

По словам Любовь Ни, готовясь к юбилею Ассамблеи народа Казахстана, корейский этнокультурный центр продолжает свой культурологический проект «Беседы на Шелковом пути», главным вдохновителем которого является известный историк, культуролог Мурат Ауэзов.

Как известно, в Казахстане сегодня успешно работают разные нацио­нальные театры – казахские, русские, корейский, уйгурский, узбекский и немецкий. Но чтобы наглядно показать гармонию культур многонационального Казахстана, общественный фонд «Социальный консорциум Ассамблеи народа Казахстана» создал Театр наций Казахстана «Самрук», призванный объединить актеров разных театров для создания новых спектаклей, отражаю­щих сегодняшние реалии народа Казахстана.

Сейчас театр работает над спектак­лем, который посвящен 20-летию Ассамблеи народа Казахстана. Основной его лейтмотив – «Одна страна – одна судьба». По замыслу авторов, он должен вызвать чувства, которые можно выразить одной фразой: «Казахстан – наш общий дом».



