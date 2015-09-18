Статьи Связанные одной целью Виктор ШЕЛЕСТ

Тема форума "Сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса и обеспечение продовольственной безопасности" уже говорит сама за себя. Помимо обсуждения актуальных вопросов российско-казахстанских отношений и интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза и других региональных объединений, в рамках мероприятия была организована специализированная выставка "Перспективы российско-казахстанского сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса". Наряду с российскими производителями в ней приняли участие представители более 60 казахстанских хозяйств и агроформирований. Наш корреспондент познакомился с некоторыми из участников.



Представляем одного из них: Владимир Розметов – руководитель агропредприятия "Сарайшык" – одного из пяти предприя­тий Атырауской области, представивших свою продукцию на выставке. Это хозяйство занимается откормом свиней, содержит гусиную ферму, а еще большое стадо овец, верблюдов, лошадей, есть также и яблоневый сад площадью 150 га. Но особый интерес на выставке вызвала продукция из козьего молока, массовый выпуск которой "Сарайшык" наладил первым в нашей стране. А это – 12 различных видов очень вкусных и полезных изделий – от сыров и брынзы до сливочного масла и йогуртов. Помимо внутреннего рынка товар поставляется в регионы соседней страны – Татарстан и Волгоградскую область. По словам Розметова, хозяйство в следующем году планирует удвоить призводство, поэтому заинтересовано через участие в выставке найти партнеров и расширить экспортные направления.



Традиционно Атырау на выставке широко был представлен рыбоперерабатывающими компаниями. Например, ПК "Амангельды" в 2014 году экспортировал 6 тыс. тонн своей продукции. Большой ассортимент рыбы и различных изделий из нее поставляется в Россию, а также в европейские страны – Францию, Германию.



Другой участник выставки – Мурат Тагаев, директор ТОО "Ордабасы кус" из Южно-Казахстанской области. Птицекомплекс, который он представляет, – крупный производитель деликатесного мяса индейки. Если в прошлые годы объем экспорта предприятия составлял 30%, то нынче этот показатель планируется увеличить до 40%, это примерно 3 тыс. тонн в год. По словам М. Тагаева, несмотря на имевшую место до недавнего времени неблагоприятную разницу курса валют, птицефабрика с трудом, но смогла удержать наработанные экспортные рынки в России. Теперь "Ордабасы кус" намерен увеличить производство и расширить рынки сбыта. Одно из перспективных направлений – южные регионы Российской Федерации.



Еще один участник выставки – ТОО "SMAKPV" из Павлодарской области – специализируется на производстве замороженных полуфаб­рикатов, выпуская порядка 3 тыс. тонн пельменей и других продуктов переработки. Товар поставляет­ся практически во все области республики, а также в Москву, Санкт-Петербург, северные и восточные регионы России. Как отметил руководитель предприятия Сергей Чернов, выставка в Сочи дает хороший шанс заявить о себе в расчете на туристические регионы черноморского побережья и Северного Кавказа.



– Казахстанский вкус наших продуктов очень нравится россиянам, должен прийтись по вкусу и здесь, на юге страны, – считает директор павлодарской компании.



С подобным оптимизмом о перспективах сотрудничества с россиянами говорили и другие представители казахстанских предприятий, а всего в выставке приняло участие 60 предприятий сельскохозяйственной отрасли из 9 областей РК. Экспоненты выставки были представлены по следующим направлениям: молочная и мясная, рыбная, плодоовощная продукция, кондитерские изделия, алкогольные и безалкогольные напитки, масложировая продукция, мука и макаронные изделия, мед, свежие фрукты. Поскольку многие из этих направлений являются полем инвестиционной деятельности Нацхолдинга "КазАгро", на выставке были широко представлены казахстанские агроформирования, профинансированные компаниями холдинга.



Надо отметить, что начиная с 2001 года в Республику Казахстан из Российской Федерации по линии "КазАгро" поставлено около 8 тыс. единиц различной сельскохозяйственной техники и оборудования на общую сумму 140 млрд тенге. Основными стратегическими партнерами холдинга по поставке перерабатывающего оборудования и техники являются такие крупные компании, как ООО "Комбайновый завод Ростсельмаш", ООО "Агромашхолдинг", ООО "Четра-восток", ОО "Клевер", ЗАО "Петербургский тракторный завод", ООО "Агрисовгаз", ОО "Агро". Между тем потенциал взаимовыгодного сотрудничества достаточно большой. По оценкам экспертов, вследствие активного развития казахстанского агропрома, прогнозная потребность республики в сельскохозяйственной технике до 2020 года составляет: в комбайнах порядка 10 тыс. единиц, тракторов – более 60 тыс. , сеялок – 75 тыс., жаток 7 тыс. единиц.



Все это, по мнению руководства нацхолдинга "КазАгро", создает предпосылки для активизации совместной работы в части обеспечения поставок техники в Казахстан, а также поиска новых парт­неров по созданию совместных сборочных производств на территории нашей страны. А положительный опыт создания совместных машиностроительных производств с российскими компаниями уже имеется.



