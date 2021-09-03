Связанные с Афганистаном риски и угрозы назвал Токаев
Екатерина Елисеева
Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе Восточного экономического форума назвал риски и угрозы, связанные с Афганистаном, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Недавно вы сказали несколько загадочную фразу про Афганистан. Вы сказали, что он не представляет из себя угрозы, насколько я понимаю, речь идет о физической угрозе перехода талибов через реку дальше на север, но несет некоторые риски. Вы человек, за плечами которого многие десятилетия в дипломатии, поэтому сформулировали максимально дипломатично. Могли бы вы чуть расшифровать вашу мысль, что вы имеете в виду под угрозами и рисками со стороны Афганистана?" – задали вопрос Президенту РК.
"На мой взгляд, угрозы и риски, исходящие из этой многострадальной страны, очевидны. С уходом американцев там осталось огромное количество вооружений, причем самого современного, на сумму более 85 миллиардов долларов. Сохраняются угрозы исхода беженцев. Отрадно, что по этим очень чувствительным вопросам мы придерживаемся единой линии вместе с Российской Федерацией и государствами-участниками Организации Договора о коллективной безопасности", – ответил Токаев.
Президент РК добавил, что состоялся саммит ОДКБ, где уже предметно и содержательно были обсуждены все вопросы, которые касаются Афганистана.
"Мы приняли решение занять консолидированную позицию в отношении тех рисков, которые исходят из этой страны. Естественно, мы исходим из того, что нужно судить по делам, а не по словам, поэтому внимательно наблюдаем за развитием ситуации в Афганистане, за политикой пришедших к власти талибов. Наши пожелания сводятся к тому, чтобы в этой многострадальной стране установился прочный мир", – заключил Президент РК.
Напомним, ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента, заявил, что ситуация в Афганистане и нарастание глобальной напряженности поставили перед Казахстаном задачу перезагрузки оборонно-промышленного комплекса.