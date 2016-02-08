​Связаны одной целью

542
Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

Готовились к нему особенно тщательно, поскольку это было самое первое мероприятие в новом Доме дружбы. В офисе, отведенном объе­динению, его председатель Максим Пак рассказал о сегодняшних делах и планах на перспективу. Обращаясь к зрителям в праздничном зале, аким области Нурлан Ногаев отметил, что национальные праздники в нашей стране стали общенародными. И это тоже зримый факт единства – результата мудрой и дальновидной политики Президента Нурсултана Назарбаева. Корейский Соллаль (Новый год) также стал традиционным.

Ералы Тугжанов подчеркнул, что в Казах­стан были депортированы представители десятков нацио­нальностей. Их потомки сегодня чувствуют себя равноправными гражданами свободной страны. Мастеровитые и дисциплинированные, с хорошими организаторскими способностями корейцы снискали заслуженное уважение. В том числе огромной работоспособностью, которая необходима для того, чтобы построить Общество Всеобщего Труда. Заслуживает внимания и тот факт, что 500 детей в Приуралье обучаются одновременно государственному и корейскому языкам. А знание каждого языка делает человека духовно богаче. Вопросам укрепления единства в Западно-Казахстанской области уделяется огромное внимание. Благодаря поддержке местных властей инициативы этнокультурных объединений находят постоянную поддержку и успешно претворяются в жизнь. По всей стране по распоряжению Президента возводятся дома дружбы. Теперь он есть и в Уральске.

Зрителям был продемонстрирован документальный фильм о реализации корейским этнокультурным объединением социально-благотворительного проекта «Взгляд в будущее». На призыв о помощи с готовностью откликнулся доктор нетрадиционной медицины Виталий Ан. Он провел обучение лечебному массажу родителей детей-инвалидов в городе Аксае и инвалидов-колясочников общества «Арба» в Уральске. Председатель общества «Арба» Гульмира Батпакулова и руководитель общественного фонда «Жас Дарын» Татьяна Ищенко поблагодарили авторов проекта за отзывчивость и милосердие.

Праздник удался. На нем сложилась обстановка доброжелательности, которая бывает, когда вместе собираются настоящие друзья. Аплодисментами встречал зал исполнение корейских песен и танцев. Звучали новогодние поздравления и пожелания. Говорилось о том, что общая задача казахстанцев – преодолеть временные трудности и продолжить движение к общей цели – построению благополучной и процветающей страны. Ее успешное достижение возможно только в условиях стабильности и единения. Как гласит корейская пословица, малым сберечь великое – вот истинная муд­рость. 

Популярное

Все
Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили
Допинг-скандал с участием Алимханулы: в КФПБ сделали заявление
Поддержка МСБ: каждый пятый казахстанец работает в сфере бизнеса
Исполнение поручений Президента: итоги развития отрасли энергетики за 2025 год
Айбек Смадияров возглавил отдел в Администрации Президента РК
В Астане учащихся 0-9 классов перевели на онлайн-обучение
Число погибших при теракте в Сиднее возросло до 16
Определились призёры Кубка Федерации бокса Казахстана
Касым-Жомарт Токаев посетит с официальным визитом Японию
Из обычного подростка в бизнес-лидера: завершился очередной цикл обучения проекта «Momentum»
Умер известный композитор Левон Оганезов
Финпирамида «S-Group» выдавала себя за британский инвестфонд в Астане
Уровень доверия Президенту остается высоким: 77% казахстанцев поддерживают его деятельность
12 частных судебных исполнителей лишились гослицензий в Шымкенте
Спикер Сената принял участие в презентации сборника о традициях и ценностях казахов XXI века
Метель и осадки продолжатся в Казахстане
Узбекский экономист сравнил промышленное производство Казахстана и Узбекистана
Новые коллекционные монеты выпустили в Казахстане
Массовый забег Санта-Клаусов провели в Мексике
Авиарейс из Шымкента в Тбилиси открыли в РК
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В тройке лидеров
Автоледи получила 1 год лишения свободы за нетрезвую езду в Конаеве
Президент Ирана прибыл в Акорду
Костанайские предприниматели просят отложить запрет на эксплуатацию трехосных самосвалов на 3 года
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву
Водителя груженого бензовоза заподозрили в нетрезвом вождении
Иранская компания построит молочный завод в Казахстане
Нацбанк предупредил казахстанцев о новой схеме мошенничества
Итоги большого общественного пути
«Адал азамат»: внимание к каждому ученику
Когда призраки прошлого оживают в семейном доме
Мы третьи в мире!
Завершен второй этап строительства проспекта
Осечка на старте
«Кайрат» и «Семей» – в четвертьфинале Лиги чемпионов
Началось строительство сталелитейного завода
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Из казармы в кампус
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Политика здравого смысла
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
Запущен завод по переработке мяса птицы

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]