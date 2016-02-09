Связаны одной целью

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Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область
Готовились к нему особенно тщательно, поскольку это было самое первое мероприятие в новом Доме дружбы. В офисе, отведенном объе­динению, его председатель Максим Пак рассказал о сегодняшних делах и планах на перспективу. Обращаясь к зрителям в праздничном зале, аким области Нурлан Ногаев отметил, что национальные праздники в нашей стране стали общенародными. И это тоже зримый факт единства – результата мудрой и дальновидной политики Президента Нурсултана Назарбаева. Корейский Соллаль (Новый год) также стал традиционным.

Ералы Тугжанов подчеркнул, что в Казах­стан были депортированы представители десятков нацио­нальностей. Их потомки сегодня чувствуют себя равноправными гражданами свободной страны. Мастеровитые и дисциплинированные, с хорошими организаторскими способностями корейцы снискали заслуженное уважение. В том числе огромной работоспособностью, которая необходима для того, чтобы построить Общество Всеобщего Труда. Заслуживает внимания и тот факт, что 500 детей в Приуралье обучаются одновременно государственному и корейскому языкам. А знание каждого языка делает человека духовно богаче. Вопросам укрепления единства в Западно-Казахстанской области уделяется огромное внимание. Благодаря поддержке местных властей инициативы этнокультурных объединений находят постоянную поддержку и успешно претворяются в жизнь. По всей стране по распоряжению Президента возводятся дома дружбы. Теперь он есть и в Уральске.

Зрителям был продемонстрирован документальный фильм о реализации корейским этнокультурным объединением социально-благотворительного проекта «Взгляд в будущее». На призыв о помощи с готовностью откликнулся доктор нетрадиционной медицины Виталий Ан. Он провел обучение лечебному массажу родителей детей-инвалидов в городе Аксае и инвалидов-колясочников общества «Арба» в Уральске. Председатель общества «Арба» Гульмира Батпакулова и руководитель общественного фонда «Жас Дарын» Татьяна Ищенко поблагодарили авторов проекта за отзывчивость и милосердие.

Праздник удался. На нем сложилась обстановка доброжелательности, которая бывает, когда вместе собираются настоящие друзья. Аплодисментами встречал зал исполнение корейских песен и танцев. Звучали новогодние поздравления и пожелания. Говорилось о том, что общая задача казахстанцев – преодолеть временные трудности и продолжить движение к общей цели – построению благополучной и процветающей страны. Ее успешное достижение возможно только в условиях стабильности и единения. Как гласит корейская пословица, малым сберечь великое – вот истинная муд­рость.

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