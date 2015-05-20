Связать Астану с финансовыми центрами

А. Мамин проинформировал Главу государства о текущей деятельности компании, мерах по повышению эффективности ее дочерних предприятий, о ходе реализации основных проектов, а также планах на предстоящий период.
Президент обратил внимание на важность реализуемой в стране программы «Нұрлы жол», в рамках которой запланированы масштабные работы.
– Необходимо держать на постоянном контроле вопрос строительства и реконструкции автомобильных дорог «лучевым» способом от Астаны. Данные работы будут иметь мультипликативный эффект, обеспечивая производителей заказами на поставку техники и строительных материалов. В непростое для экономики время это станет драйвером ее развития. Свою поддержку окажет и Китайская Народная Республика, поскольку наша страна включается в «экономический пояс» Шелкового пути, – сказал Глава государства.
Нурсултан Назарбаев отметил, что создание международного финансового центра в Астане также потребует проведения работ по развитию транспортно-логистической сферы.
– Необходимо связать столицу с такими ведущими финансовыми центрами, как Дубай, Франкфурт, Гонконг. Сфере гражданской авиации следует к этому подготовиться, осваивать новые маршруты. В то же время мы должны создать авиакомпании для расширения внутренних рейсов, – отметил Президент.
В свою очередь президент АО «Казахстан темир жолы» подчеркнул, что в рамках программы «Нұрлы жол» проводится масштабная работа по строительству новых железнодорожных, автомобильных магистралей, реконструкции инфраструктуры морских портов и аэропортов. В частности, он сообщил о реализации ряда крупных проектов, обозначенных в Плане инфраструктурного развития. В целях развития транспортной системы западного региона возведено три новых грузовых терминала, позволяющих расширить морской порт Актау. Строится железнодорожная линия Боржакты – Ерсай.
А. Мамин отметил, что прилагаются необходимые усилия для реализации задачи по превращению Казахстана в транспортно-логистический хаб Евразии. Для этого ведется работа по строительству логистической инфраструктуры как внутри страны, так и за рубежом. Так, планируется, что объем контейнерного потока по маршруту Китай – Казахстан – Европа по итогам трех последних лет вырастет в 15 раз. Кроме того, прорабатывается вопрос организации транзитных перевозок в Индию.
Как сообщила пресс-служба Президента, по итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений.

