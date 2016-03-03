​Связав обучение с практикой

Во встрече также приняли участие министр образования и науки Е. Сагадиев, вице-министр здравоохранения и социального развития Б. Нурымбетов, вице-министр по инвестициям и развитию А. Рау, заместитель акима Астаны Е. Аманшаев, представители государственных органов и сферы образования.

Госсекретаря ознакомили с предприятием по сборке швейного оборудования известного бренда Zoje, выпуску швейных, вязаных и трикотажных изделий. «КазТехЭкспо» использует новейшие технологии в производстве, принимает активное участие в дуальном обучении по машиностроению и текстильной промышленности, разработке профессиональных стандартов и образовательных программ, а также предоставляет площадку для практики колледжам и вузам.

В рамках встречи Государственный секретарь ознакомилась с ходом реализации поручения Президента Казахстана по внед­рению с 2017 года бесплатного профессионально-технического образования.

– Одним из важных моментов является развитие человеческого капитала. Для учащихся и учеников важно выбрать правильную профессию, – сказала Гульшара Абдыкаликова в своем выступлении. – Наблюдения показывают, что на выбор профессии влияют родители, среда, друзья. Но сейчас разработана новая система – метод профориентации, которым уже охвачены 75 тысяч детей. Нужно довести этот охват до 100%.

Госсекретарь также отметила необходимость разработки профессиональных стандартов, обязательность дуального обучения и других методов, которые позволили бы тесно связать производство и обучение.

Гульшара Абдыкаликова подчеркнула, что в рамках ГПИИР ведется подготовка квалифицированных кадров в десяти ведущих колледжах и десяти высших учебных заведениях для шести ключевых отраслей экономики с последующим распространением опыта в других учебных заведениях страны.

Для проведения среди обучающихся профориентационной работы, оказания им помощи в профессиональном самоопределении, создания необходимых условий для трудового и профессионального обучения в 9 регионах страны сегодня действуют 29 учебно-методических комбинатов с охватом свыше 20 000 учащихся 5–11-х классов.

В завершение встречи Государственный секретарь поздравила женский коллектив компании с наступающим праздником весны и обновления.

По итогам посещения был дан ряд конкретных поручений госорганам.