Связи налаживаются

678
Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе
В связи с вхождением Казахстана во Всемирную торговую организацию наблюдается повышенный интерес со стороны европейских стран к нашему государству. Представители зарубежного бизнеса видят большой потенциал в Казахстане в плане создания совместных предприятий. Так, на минувшей неделе делегация из Польши посетила Актюбинскую область. Поездка представителей торгово-промышленной палаты (ТПП) Польши носила ознакомительный характер. В рамках пребывания на актюбинской земле гости посетили Палату предпринимателей области и встретились с руководством РПП.
– Мы приехали для налаживания сотрудничества в сфере производства строительных материалов, продуктов химической промышленности, теплоснабжения, – отметил в ходе встречи директор ТПП Польши Петр Гузовски. Он также подчеркнул, что Актюбинская область представляет большой интерес для создания совместных производств. Поэтому у польских предпринимателей есть намерение посетить Актобе для более детального изучения рынка, ознакомления с местными товаропроизводителями и выпускаемым ими товаром. По результатам их поездки, как заверил Петр Гузовски, будет организована совместная работа, и стороны готовы уже в сентябре подписать меморандум о сотрудничестве.
В свою очередь директор РПП Нурлыбек Муканов пригласил представителей торгово-промышленной палаты Польши принять участие в ежегодной выставке «Европа-Азия: сотрудничество без границ».

Популярное

Все
Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]