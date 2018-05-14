​Связи расширяются

Женис Байтурин

Побывавшая в Актобе делегация из Астаны ознакомилась с выставкой инвестиционных проектов Актюбинской области, приняла участие в бизнес-форуме. Представители деловых кругов, институтов развития и госорганов обсудили региональные программы по поддержке предпринимательства, инвестиционные возможности, проекты государственно-частного партнерства, концепцию Smart City, инновационные решения по цифровизации экономики.

Были достигнуты договоренности о расширении связей в самых различных сферах жизни, повышении конкурентоспособности регионов. Соответствующий меморандум заключили акиматы Астаны и Актюбинской области. Кроме того, восемь меморандумов о сотрудничестве подписано товаропроизводителями и институтами развития.

В частности, меморандум о поставках строительных материалов в Астану зак­лючен между АО «НК «СПК «Астана» и ТОО «Экотон-Батыс», ТОО «Стройдеталь». АО «Астана Innovations» подписало соглашение о поставках в столицу автомобильных шин ТОО «GIGANT KZ» и травмобезопасных покрытий из резиновой крошки ТОО «Talan Technology». Также актюбинские товаропроизводители планируют направлять в столицу молочные продукты.

В свою очередь столичные компании внедрят в Актобе электронную систему «е-КСК». Есть договоренность и по организации здесь системы умного управления уличным освещением LED Solution.

Интеллектуальная система освещения требует минимального количества электроэнергии. Ее датчики позволяют при фиксировании громкого звука, вроде выстрела или криков о помощи, моментально оповестить об этом правоохранительные органы. Датчики дыма посылают сигнал о возможном возгорании в противопожарные службы.

Интерес к этой инновационной системе актюбинцы проявили особый, тем более что в регионе активно реализуется проект Smart Aktobe. Он включает в себя шесть основных направлений «умного города», которые будут интегрированы в единую систему: безопасный город, цифровой акимат, образовательная сис­тема, цифровая энергетика и ЖКХ, интеллектуальная транспортная система и цифровая медицина.

Об этом рассказал в своем приветственном слове аким области Бердыбек Сапарбаев. Особое внимание он уделил развитию межрегиональной кооперации. И в этом плане в регионе проделана большая работа по налаживанию торгово-экономических взаимосвязей со всеми областями Казахстана. Встреча с представителями столицы также послужит мощным импульсом в дальнейшем развитии сотрудничества между Астаной и Актюбинской областью.

К слову, в рамках кооперации между двумя регионами уже реализован ряд проектов, в том числе в ходе выставки «ЭКСПО-2017». Есть огромный потенциал и для дальнейшего расширения поставок актюбинской продукции на рынок Астаны. Столичным предпринимателям регион готов предоставить бесплатную инфраструктуру и земельные участки в Индустриальной зоне «Актобе» площадью 200 га.

В рамках Дней Астаны в течение трех дней актюбинцев радовали яркие выступления столичных артистов. Так, в здании «Өнер орталығы» состоялся большой концерт «Астанадан ақ тілек» с участием ансамблей народной музыки «Сарыарка», народного танца «Шалқыма». Вместе с ними праздничную атмосферу на сцене создавали звезды отечественной эстрады – Бейбит Корган, Клара Толенбаева, Ринат Малцагов, Кайрат Баекенов и группа «Формат».

Вечером на городской площади в Парке им. Первого Президента РК прошел Open air концерт. А на сцене Актюбинского областного театра драмы им. Т. Ахтанова актеры государственного академического казахского музыкально-драматического театра им. К. Куанышбаева выступили с интересными постановками «Жұт», «Қызыл орамал шынарым» и «Тополек мой в красной косынке».

Дополнил насыщенную культурную программу гостей из столицы концерт «Елордадан елге сәлем» от Казахского оркестра Государственной академической филармонии Астаны. Изюминкой стала выставка Дворца Независимости «Елбасы – Елорда».

Как отметил глава делегации Ермек Аманшаев, такие мероприятия в рамках Дней Астаны запланированы во всех регионах Казахстана. Актобе как один из крупных агломерационных центров на западе страны стал первым пунктом их проведения.

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