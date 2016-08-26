​Связи укрепляются

По словам руководителя управления здравоохранения области Асета Калиева, в ходе встречи обсуждалась возможность совместного производства на базе АО «Актюбрентген» современной, недорогой и эффективной модели оборудования для радиотерапии. Другим направлением сотрудничества становится внедрение и развитие методов информатики на основе дистанционных компьютерных технологий, что особо актуально при организации качественного медицинского обслуживания малонаселенных пунктов, где невыгодна организация медуслуг с полным укомплектованием специалистами и оборудованием. Цель этого процесса – доступность и улучшение качества медицинской помощи.