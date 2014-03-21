Связистка Зоря

Она фронтовик. Воевала на 2-м Белорусском фронте под командованием маршала Рокоссовского. Была связисткой в штабе Армии. Приближая Победу, прошагала, как говорится, пол-Европы. До Берлина оставалось всего 80 километров, когда их батальон связи облетела радостная весть: Рейхстаг взят! Враг разгромлен!

На войну Зоря Абильханова ушла добровольно в 43-м. На курсах, где она обу­чалась на телеграфиста, пришел в тот год представитель военкомата и спросил строго: «Хотите бить фашистов, защищать Родину?» Целая группа девчонок поднялась сразу из-за парт: «Хотим!» Всем было тогда по 17 лет. Так оказалась на фронте: батальон связи шаг за шагом следовал за передовыми частями. Зоря Габдуловна работала на так называемом аппарате «Бобер». Устройство было весьма удобное в походных условиях – устанавливалось буквально за считанные минуты, обеспечивая связь со всеми необходимыми воинскими подразделениями. Не раз оказывалась и под бомбежкой. Спасало только чудо. Видимо, родилась в рубашке. О тех фронтовых дорогах напоминают и награды: «За взятие Кенигсберга», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией»… Медалей у Зори Габдуловны около двух десятков.

Война принесла немало горя в каждую семью. Не обошла она и большую, многодетную семью Абильхановых. Один из братьев погиб в бою на Украинском фронте – он захоронен под Днепропетровском у населенного пункта Нечаево. Еще один брат пропал без вести. В мирное послевоенное время Зоря Габдуловна также продолжала работать телеграфисткой. Вышла замуж, родила и вырастила двоих детей. Сегодня у нее трое внуков, правнук.

– Наше поколение выдержало огромные испытания, – не перестает повторять им 90-летняя бабушка Зоря. – Мы пережили войну, разруху, но выжили. Выжили благодаря своему упорству и героическому труду, преданности своей Родине. Вы живете в счастливое время, и дай бог, чтобы над вашими головами всегда было мирное небо.

Жубаныш БАЙГУРИНОВ

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