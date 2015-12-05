​"Связной" Александр Сергеев

Александр Николаевич Сергеев родился в Туле, но его детство и юношеские годы прошли в Петропавловске, а вся начальная журналистская работа (а он был и заместителем главного редактора газеты «Казахстанская правда») – в Центральном Казахстане (Темиртау, Жезказган, Балхаш, Караганда). С 1941 года он воюет на Волховском фронте, обеспечивает связь со ставкой главнокомандующего, сотрудничает с дивизионной и фронтовыми газетами вплоть до демобилизации по тяжелой контузии. Эти жизненные вехи на многие годы определили нерв и содержание сергеевской прозы – вся она, по выражению писателя и критика Владислава Владимирова, «казахстанского корня», включая и его книги о Великой Отечественной войне.

Исполненные фронтовой правды свидетельства писателя Александра Сергеева о героях-казахстанцах по-новому зазвучали в год 70-летия Великой Победы. Это его документальные повести «Встреча была неизбежной» – о профессиональном разведчике Калиакпаре Баймуханове, успешно выполняющем задания в глубоком тылу врага; «Связной» – о штурмане бомбардировщика, старшем лейтенанте Абсаттаре Джакупове, заброшенном на четвертый день войны в немецкий тыл для восстановления связи штаба Белорусского фронта с окруженными частями Красной армии; «Поручик Батырхан» о Батырхане Шайхимове, по заданию Генштаба командовавшем польским батальоном и награжденном многими орденами и медалями СССР и Польши. Это повесть «Десант» о воинах-казахстанцах, участниках Сталинградской битвы, это рассказы «Бой за мост», «Двое на ничейной полосе», «Удар на себя», «Неисполненный приговор», «Икона» и многие другие.

Писатель-фронтовик Калмухан Исабаев, поздравляя своего друга-тамыра с 90-летием, писал: «Борьбе казахского народа за независимость Александр Сергеев посвятил самый известный свой роман «Петербургский посол», который свидетельствует не только о глубоком знании писателем богатой истории казахского народа, но и его быта, языка, устного народного творчества. Это роман о дипломате Мамете (Александре Ивановиче) Тевкелеве и правителе Младшего жуза хане Абулхаире, о трагизме трудного выбора хана Абулхаира, спасавшего свой народ и заплатившего за это своей жизнью. Роман переиздавался много раз на русском и казахском языках. На примерах своих положительных героев автор учит молодежь, да и всех читателей, безграничной любви, преданности своей родине, благородству и человеколюбию, а также интересу к истории предков, к истории своей страны».

В изданном в 1996 году романе «Искупление» А. Сергеев одним из первых обратился к запретной теме голода в казахских степях в 1932–1933 годах, к теме сосланных на погибель в карагандинские степи спецпереселенцах – раскулаченных русских крестьянах, о чьих судьбах он знал не понаслышке. Несмотря на общий трагизм, в романе нашли отражение самоотверженная любовь, искренняя дружба поддерживающих друг друга обездоленных казахов и русских, в нем чувствуется торжество добра и жизни, свойственные всему творчеству писателя. Потому и в новом веке в независимом Казахстане романы, повести, рассказы Александра Николаевича Сергеева звучат актуально и современно, утверждая историческую правду во имя будущего.

Творчеству писателя и воспоминаниям о нем посвящена подборка материалов в 11-м номере журнала «Простор».

Ждем ответов читателей на вопросы (Lubashashkova2010@mail.ru):

1. Какие книги вы перечитываете, их значение в вашей жизни?

2.Что из казахстанской литературы последнего времени вам запомнилось, остановило внимание?