​Связующая нить культуры

Четыре волшебных вечера на сцене легендарного театра Марка Вайля «Ильхом» шли лучшие постановки нынешнего сезона: «Финальный хор», «Карагөз», «Ревизор» и «Три сестры». О гастро­лях высоко отозвался Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Узбекистане Ерик Утембаев, назвав, в частности, «Карагөз» в постановке Натальи Дубс жемчужиной казахской драматургии.

Политика Казахстана, расположенного в самом сердце Евразии и традиционно, еще со времен Великого шелкового пути, выступающего своеобразным мостом между культурами, нацелена на развитие межгосударственного, межэтнического и межконфессионального диалога. Мы имеем уникальную возможность соприкоснуться с культурой разных народов, представителями которой стали национальные театры Казахстана: казахский, русский, корейский, уйгурский, немецкий, узбекский.

На сегодня наш театр является единственным немецким теат­ром на территории государств содружест­ва, его деятельность направлена на реализацию культурной политики государства. Имея специфику национального театра, он несет ярко выраженную интернациональную идею: в театре работают актеры разных национальностей, объединенные духовными ценностями народов, живущих в Казахстане. Это пример согласия, содружества и толерант­ности, прямое отражение принципов программы «Рухани жаңғыру».

37-й сезон для немецкого теат­ра выдался чрезвычайно активным, с премьерами, фестивалями, гаст­ролями, оригинальными совместными проектами. Так, театр в третий раз принял участие в проведении фестиваля Гете института «Немецкий язык на сцене». Участники творческого форума – школьники и студенты из разных регионов Казахстана, объединенные желанием заниматься театральным искусством и изучать немецкий язык.

Но, пожалуй, самым знаковым событием прошедшего сезона стало гастрольное турне со спектак­лем «Карагөз» по пьесе Мухтара Ауэзова по пяти европейским столицам – Берлин, Париж, Брюссель, Вена, Москва. В этом театр поддержало Министерство культуры и спорта, доверив представлять казахскую классику на международной театральной арене. Евротур – часть крупного имиджевого проекта «Зов Великой степи», в котором наряду с немецким театром приняли участие театр Astana Musical с постановкой «Қыз Жібек» и фольклорно-этнографический ансамбль «Астана сазы». Эти совместные гастроли стали значительным вкладом в реализацию масштабного проекта «Современная казахстанская культура в глобальном мире».

Также театр участвовал в фес­тивале «Откровение» в Алматы. Другое важное событие для нашего коллектива – премьера спектакля «Финальный хор» в постановке Натальи Дубс по пьесе современного немецкого драматурга Бото Штрауса. Это не первый музыкальный спектакль немецкого театра, но, пожалуй, первый профессионально поющий. Созданное хормейстером Галымжаном Берекешевым хоровое звучание стало мощным камертоном спектакля. В исполнении хора звучали песни классика немецкой композиторской школы XIX века Иоганнеса Брамса.

Еще один красивый и трогательный проект сезона – теат­рализованная читка сказок братьев Гримм, состоявшаяся в рамках выставки «Сила языка формирует народы», организованной посольством Германии в Казах­стане и Кассельским Общест­вом братьев Гримм совместно с Гете институтом. Юные зрители Астаны и Алматы встретились с хорошо знакомыми героями популярных сказок.

В течение всего сезона активно работала творческая лаборатория театра, где шли театрализованные читки пьес молодых казахстанских драматургов, выпускников Открытой литературной школы Алматы. В их числе – совместный проект с Австрийской библиотекой института иностранных языков в Алматы. Интересная, увлекательная, проникновенная история пьесы Ерики Миттетер Seidenpapier («Лист подарочной бумаги») доставила огромное удовольствие и зрителям, и актерам.

Ну а заключительным аккордом сезона явились гастроли в Ташкенте, которые стали еще одним свидетельством укрепления доб­рососедства, духовной общнос­ти и дружбы между народами ­Казахстана и Узбекистана.