​Связывает не только граница

Сразу следует сказать, что Омскую и Павлодарскую области объединяет не только 265-километровая граница, но и давние, вековые деловые и родственные связи жителей. Сегодня Павлодарская область является одним из основных партнеров Омской.

Объем товарооборота между 600 предприятиями, базирующимися в приграничных областях, достиг 100 млн долларов в год. Но и это еще не все. В 2015 году Омск и Павлодар стали городами-побратимами. Поэтому в состав омских друзей и партнеров вошли руководители министерств и ведомств, представители предприятий, организаций и бизнес-структур в сферах промышленности, строительства и стройиндустрии, агропромышленного комплекса, образования, здравоохранения и культуры.

Основная цель визита – укрепление сотрудничества. Гости побывали в агрогородке ТОО «Пахарь» Железинского района. Их заинтересовал казахстанский инвестиционный проект по строительству племенного хозяйства на 4 200 голов. В настоящее время здесь действуют агрогородок, производственный и культурно-оздоровительный комплекс, овощехранилище на 12 000 тонн, завезено 1 200 голов племенного поголовья КРС зарубежной селекции.

В ходе встречи глав регионов – Булата Бакауова и Виктора Назарова – были презентованы инвестиционный и экономический потенциал приграничных областей. Также состоялось подписание дополнительного соглашения к ранее заключенному об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, экологической, культурной и иных сферах. Регионы намерены развивать сотрудничество, в том числе между предприятиями для экспортных и импортных поставок, продвижения передового опыта в различных отраслях.

Важным направлением сотрудничества является сельскохозяйственное машиностроение. Омичи поставляют в Павлодарскую область сеялки, зерноочистительные машины, сепараторы, опрыскиватели, культиваторы, кормораздатчики, жатки, посевные комплексы и многое другое. Кроме того, омские предприятия отгружают павлодарцам нефтепродукты, ГСМ и другие товары.

В свою очередь павлодарцы экспортируют алюминий, полипропиленовые мешки, уголь, метил-трет-бутиловый эфир, глинозем и другую продукцию. Омская область заинтересована в импорте от соседей теплоизоляционных материалов, электро- и грузоподъемного оборудования.

Нынешний визит послужит дальнейшему росту взаимовыгодного сотрудничества. Аким Павлодарской области Булат Бакауов даже предложил открыть авиарейс Павлодар – Омск, так как сейчас ежедневно осущест­вляется до 5 автобусных рейсов, это 250–300 пассажиров, а с наступлением летнего сезона пассажиропоток возрастает. Он также отметил, что необходимо развитие судоходства между нашими двумя регионами.

В апреле пройдет День Павлодара в Омске. В рамках приграничного сотрудничества впервые планируется проведение гала-концерта с участием творческих коллективов Павлодара и выставка художников.