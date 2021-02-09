Свыше 1 300 алматинских медиков привились от COVID-19

Коронавирус
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Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
1 315 алматинских медиков провакцинированы от COVID-19. Об этом на онлайн-брифинге РСК Алматы рассказала врач-эпидемиолог Управления общественного здоровья города Эльвира Ибрагимова, передает Kazpravda.kz.   

Сообщается, что в Алматы для вакцинации медицинских сотрудников "СК-Фармация" поставлено 1 750 доз.

В первую очередь прививают медицинских сотрудников инфекционных стационаров, сотрудников приемных покоев многопрофильных стационаров, отделений реанимации, сотрудников скорой медицинской помощи, организаций здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также сотрудников санитарно-эпидемиологической службы.

"Всего для медицинских работников в рамках первого этапа получено 1 750 доз вакцины. Для второго этапа ожидается поставка 1 750 доз. Вакцина проводится в два этапа: сначала первым компонентом в дозе 0,5 мл., а затем через 21 день вторым компонентом в дозе 0,5 мл. Первая доза вакцины запускает иммунный ответ, а вторая усиливает его", – отметила Э. Ибрагимова.

Так, на 8 февраля вакцинацией первым компонентом охвачено 1 315 медицинских сотрудников. Зарегистрировано 59 медотводов, 2 человека отказались от вакцинации.

С 21 февраля 2021 года продолжится вакцинация сотрудников вторым компонентом (ревакцинация тех, кто уже получил ее на первом этапе).

Для проведения вакцинации в каждом районе были подготовлены прививочные кабинеты и прививочные бригады. Иммунизация проводится в строгом соответствии со всеми правилами. 

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