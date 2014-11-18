Свыше 1 700 казахстанцев нуждаются в пересадке почек

Общество
Шынар Оспанова
В Казахстане в пересадке почек нуждаются 1 718 больных, из них 49 детей, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на заместителя директора Республиканского координационного центра по трансплантации Жумата Бапаева.

"Сейчас данные по следующему кварталу подсчитываются. По последним данным, в Казахстане в пересадке почек нуждается 1 718 больных (из них 49 детей), 66 человек – в пересадке сердца (из них 13 детей), печени – 565 человек (из них 15 детей), пересадке легкого – 4 человека", – сказал глава центра.

Трансплантология в казахстанской медицине, отметил он, – абсолютно новая дисциплина, которая существует всего 1,5 года. При этом результаты на сегодня достаточно неплохие. "Большие достижения и продвижения есть в области трансплантологии. Центр по трансплантации был создан в 2012 году. За основу мы взяли испанскую модель, которая оказалась самой эффективной в мире. В 2013 году мы начали работать в практической деятельности. Если в 2013 году всего по республике было произведены 163 трансплантации, из них 10 были от трупных доноров. Сейчас Казахстан может позволить за свои средства, не отправляя людей за рубеж, проводить трансплантацию сердца, почек и печени", – отметил доктор.

По его словам, в стране работают 9 центров трансплантации, по трупной трансплантации – 5 центров, из которых 2 в Алматы и 3 в Астане. За 9 месяцев текущего года была произведена трансплантация от 9 трупных доноров 30 реципиентам. По донорству от живого реципиента были произведены 139 операций. 

Однако, продолжил он, существует проблема – это нехватка органов для трансплантации. В настоящее время еще нет норм закона, предусматривающих узаконение процедуры изъятия органов умершего человека без согласия родственников. Пока трансплантологи руководствуются 21 нормативно-правовым актом, основной из которых – Кодекс "Об охране здоровья народа".

Бапаев также рассказал о процессе мультиорганного забора органов. Впервые в Казахстане такую операцию провели в 2013 году. "Мы работаем в комплексе с донорскими стационарами, с трансплантцентрами, с управлениями здравоохранения. Большую помощь нам оказывает государство – оплачивает вылеты санитарной авиации. В среднем 2–3 бригады – на один вылет. Мы посчитали, в среднем около 150–200 человек задействованы во время одного мультиорганного забора. В процессе готовятся разные клиники, донорский стационар, службы санитарной авиации, на месте задействованы органы государственной автоинспекции, они нам активно помогают в этом плане, идет техническое сопровождение, до самолета и оттуда – до трансплантцентра", – объяснил процесс глава центра.

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