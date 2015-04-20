Свыше 10 тыс. эвакуированных вернулись в свои дома – КЧС РК

Закон и Порядок
Талгат Исенов
Больше половины эвакуированных из-за наступления воды людей – 10 017 человек – уже вернулись в свои населенные пункты, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД Казахстана.

"Из 16 154 эвакуированных в свои дома вернулись 10 017 человек. В пунктах эвакуации остаются 1 623 человека. Остальные размещены у родственников", – заявил на брифинге начальник отдела информирования и обучения населения КЧС Руслан Иманкулов.

По его словам, официальная информация по регионам (по состоянию на 8.00 утра) следующая. В пригороде Астаны – селе Косшы – продолжается работа по укреплению дамбы вдоль реки Нура. Уложено более 3 100 штук мешкотары, дополнительно завезено 1 100 тонн инертного материала. В селах Тайтобе, Кызыл Жар, Талапкер, Каражар Акмолинской области ведутся работы по откачке воды. Организована доставка продуктов питания в село Аганас, где остается подтопленным 21 дом.

В Карагандинской области вода полностью ушла с домов сел Садовое и Ынтымак. Наблюдается снижение уровня воды в селе Майоровка.

В Восточно-Казахстанской области произведена заблаговременная эвакуация жителей села Бестерек Уланского района.

В Баянаульском и Экибастузском регионах Павлодарской области восстанавливают автомобильные дороги.

В Северо-Казахстанской области роют водоотводные каналы от сел Киялы и Степное.

Обрисовывая картину по республике в целом, Иманкулов заявил, что вода ушла из 2 142 домов в пяти областях республики. Подтопленными остаются 276 домов.

"Из 140 поврежденных участков автодорог восстановлены 63. Возведено 22 028 метров временных дамб, восстановлено 3 211 метров тел плотин, набрано и уложено 95 512 штук мешкотары, откачано 289 759 кубометров воды. В противопаводковых мероприятиях задействованы 6 308 человек, 1 691 единица техники", – сказал Руслан Иманкулов.

В завершение брифинга спикер КЧС заметил, что в его ведомстве пока еще не могут дать прогноз, когда ситуация с паводками окончательно стабилизируется.

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