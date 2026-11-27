Казахстанцы смогут проголосовать за депутатов маслихатов на 10 338 избирательных участках, которые будут работать в этот день по всей стране. Уровень их готовности сегодня обсуждали на заседании Центральной избирательной комиссии, сообщает Kazpravda.kz

Фото: ЦИК РК

Открывая заседание, председатель ЦИК Нурлан Абдиров подчеркнул, что избирательная кампания в стране идет согласно ранее утвержденным Календарным планам.

«В ходе данной кампании на заседаниях Центризбиркома и во время инспекционных поездок членов ЦИК во все регионы страны были рассмотрены все основные организационные вопросы и даны соответствующие поручения. Также мы ознакомились с уровнем подготовки членов избиркомов и организовали для них обучающие семинары. Сейчас мы подошли к заключительному этапу, поэтому главная задача - организованно провести день голосования, обеспечив условия для полной реализации избирательных прав граждан. Общее количество избирателей по стране составляет 12 679 459 человек, включенных в списки избирателей. При обеспечении готовности избирательных участков ко дню голосования важно учитывать их материально-техническое оснащение, создание условий для граждан с инвалидностью, доставку избирательных бюллетеней, а также другие ключевые вопросы, связанные с организацией голосования», - отметил Нурлан Абдиров.

Были заслушаны доклады председателей двадцати территориальных избирательных комиссий. По каждому региону была представлена статистика о количестве избиркомов, кандидатов, избирателей, материально-техническом обеспечении участков, изготовлении бюллетеней, выдаче открепительных удостоверений. Обращено особое внимание на функционирование онлайн-сервисов по проверке и регистрации граждан в день голосования.

Завершая заседание, Нурлан Абдиров подчеркнул, что основная часть подготовки ко дню выборов проведена. Вместе с тем, он поручил территориальным избирательным комиссиям и местным исполнительным органам в оставшееся до дня голосования время полностью завершить запланированные мероприятия.