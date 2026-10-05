Свыше 100 актюбинских креаторов представили свои проекты в Астане

Культура и общество

Отдельную экспозицию посвятили творчеству и достижениям Димаша Кудайбергена

Фото: МКИ

В столичном Qazaq Creative Hub стартовала двухдневная ярмарка Aqtobe Creative Days. Более 100 представителей креативных индустрий Актюбинской области привезли в Астану свои проекты по 22 направлениям, передает Kazpravda.kz.

На площадке представлены изделия мастеров декоративно-прикладного искусства, коллекции одежды региональных дизайнеров, картины художников и работы творческих коллективов.

С экспозицией ознакомились министр культуры и информации РК Арман Кырыкбаев, аким Актюбинской области Асхат Шахаров, заместитель председателя Курултая РК Дания Еспаева и депутаты.

«В рамках программы Aqtobe Design запланирован показ коллекций семи дизайнеров. Отдельная экспозиция посвящена творческому пути и международным достижениям Димаша Кудайбергена», — сообщили в Министерстве культуры и информации РК.

На книжной площадке Book Market посетители могут познакомиться с произведениями актюбинских авторов. В программу также вошли театральные постановки, показ анимационного фильма, концерты и творческий вечер композитора Серика Закарии.

Кроме того, для гостей ярмарки организованы мастер-классы по традиционным ремеслам.

Aqtobe Creative Days проходит в рамках республиканского проекта Creative Aimaq, направленного на поддержку творческих предпринимателей из регионов и продвижение казахстанских брендов.

#выставка #МКИ #креаторы

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