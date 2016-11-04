Свыше 100 должностей предложат работодатели Астаны на ярмарке вакансий

В Астане 9 ноября пройдет ярмарка вакансий, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на сайт столичного акимата.
Мероприятие пройдет с 10.00 до 13.00 во Дворце "Жастар". Ожидается, что участие в ней примут около 60 столичных работодателей, которые предложат более 100 вакантных мест.
По состоянию на 1 ноября в Центр занятости населения акимата Астаны за содействием в трудоустройстве обратилось 11 679 человек. По результатам оказанных услуг было трудоустроено 6 974 человек. Из них 664 получили направление на оплачиваемую молодежную практику, и 127 безработных были направлены на социальные рабочие места. На курсы подготовки, переподготовки и повышение квалификации направлены 842 безработных граждан. На общественные работы направлены 2132 нетрудоустроенных горожан.
В целом мерами социальной поддержки от безработицы были охвачены 9719 человек или 83,2% из общего числа обратившихся. Всего с начало года на территории Астаны были созданы 15 719 новых рабочих мест, в том числе в сфере малого бизнеса 11 933. В этом году Центром занятости населения проведено 11 ярмарок вакансий, по результатам которых более 400 человек нашли своего работодателя.