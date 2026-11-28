Книжные полки размещают в кофейнях в разных районах города, в том числе в крупных торгово-развлекательных центрах, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Отложить телефон, заказать любимый кофе и погрузиться в чтение - такой формат досуга предлагают жителям и гостям Астаны. В кофейнях столицы появляются книжные полки с произведениями казахских поэтов и писателей, передает официальный сайт столичного акимата.

Идея проекта проста - сделать книги доступнее, а чтение превратить в приятную повседневную привычку. Инициативу запустили столичное Управление по развитию языков и архивного дела совместно с городским филиалом Союза писателей Казахстана в рамках реализации масштабного проекта «Читающая нация».

Особое внимание уделяется литературе на государственном языке. Организаторы рассчитывают, что такой формат поможет заинтересовать чтением больше горожан, в том числе молодежь, и позволит по-новому открыть для себя творчество казахских писателей.

Присоединиться к инициативе могут и сами астанчане. Если у вас дома есть уже прочитанные книги на казахском языке, подарите им вторую жизнь - поделитесь ими с другими читателями, передав в кофейни, участвующие в проекте.

Напомним, в октябре около 400 книг было передано почти в 50 кофеен. Еще планируется передать более 1500 книг на казахском языке. Среди них - избранные произведения казахской литературы и сочинения местных авторов.

К проекту уже присоединились свыше 100 кофеен столицы, в том числе популярные сети Starbucks, Espresso Day, Master Coffee, Oneshott, а также Global, Arena Coffee, Moko Coffee, Qiyal Coffee и другие. Книжные полки размещают в кофейнях в разных районах города, в том числе в крупных торгово-развлекательных центрах. В дальнейшем сеть кофеен, участвующих в проекте, будет расширяться, чтобы как можно больше жителей и гостей столицы могли приобщиться к чтению.