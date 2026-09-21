Свыше 11 трлн тонн льда потеряла Земля

В мире,Экология
Айман Аманжолова
корреспондент

Скорость таяния крупнейших ледяных щитов планеты увеличивается с каждым десятилетием, что приводит к масштабным наводнениям и дефициту воды

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Почти за полвека Земля потеряла больше 11 триллионов тонн льда в Гренландии и Антарктиде. Тревожные цифры назвала международная команда океанологов и климатологов в докладе, опубликованном в журнале «Scientific Data». Исследование учёных основано на десятках спутниковых снимков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Климат планеты ежегодно меняется под влиянием парниковых газов. Средняя глобальная температура уже превышает доиндустриальный уровень на 1,6 градуса. Это провоцирует беспрецедентное таяние ледников. За полвека два крупнейших ледяных щита – Антарктический и Гренландский – потеряли свыше 11 триллионов тонн своей массы. Чтобы представить этот объём, достаточно вообразить гигантский куб высотой в 23 километра, говорит климатолог Нортумбрийского университета.

– Мы расширили базу спутниковых данных, охватив период с 1970-х годов, и пришли к выводу, что значительные потери льда начались в 1990-х годах и с тех пор только увеличиваются. Это происходит из-за повышения температуры воздуха и океана, - говорит климатолог Нортумбрийского университета Инес Отосака.

По данным учёных, основная причина таяния ледников – воздействие тёплых океанических течений, которые размывают щиты снизу и ускоряют их сток в океан. К примеру, гренландский ледник Якобсхавн отступает со скоростью до 50 метров в сутки. По подсчётам климатологов, высвободившаяся вода в Антарктиде и Гренландии за 47 лет подняла уровень моря на 3 сантиметра.

– Три сантиметра подъёма уровня моря выглядят незначительно. Однако из-за этого от шести до девяти миллионов человек оказались в прибрежной зоне с повышенным риском затопления и эрозии. В ближайшие десятилетия ледяные шапки будут сокращаться ещё сильнее. Чтобы защитить жителей этих регионов, необходимо детально следить за состоянием ледников Антарктиды и Гренландии, - заявил профессор Нортумбрийского университета Эндрю Шепард.

Прошлый год стал одним из наихудших в истории наблюдений. Земля лишилась 400 гигатонн льда, что в четыре раза превышает показатели конца прошлого века. Наибольшие потери зафиксированы в Альпах, канадской Британской Колумбии, Исландии и высокогорной Азии.

– 2025 год стал четвёртым годом подряд, когда все 19 ледниковых регионов мира понесли потери льда. Наибольшие потери зафиксированы в Центральной Азии, Исландии, российской Арктике, а также в Западной Канаде и Соединённых Штатах, - отмечает директор отдела гидрологии и криосферы Всемирной метеорологической организации Уэйн Дженкинсон.

Таяние ледников и вечной мерзлоты всё чаще провоцирует природные катастрофы: сели, оползни и разрушительные паводки. Исследователи World Weather Attribution подтвердили, что недавняя трагедия в Гималаях, где сход льда и горных пород уничтожил посёлки в Непале и Тибете, – это прямое следствие антропогенного потепления. Изменение климата стало триггером, который запустил разрушительные процессы в и без того уязвимом горном регионе.

– У этого события нет какой-то одной чёткой причины. В ходе нашего исследования мы выделили ключевые факторы: структурную слабость пород, деградацию вечной мерзлоты, просачивание талых вод в трещины и истончение ледников. Кроме того, наблюдается смещение осадков от снегопадов к дождям. Все эти причины усугубляются изменением климата. В районе лавины сейчас более чем на полтора градуса теплее, чем было бы без климатических изменений, - сообщил климатолог Имперского колледжа Лондона Фридерике Отто.

– Не стоит сводить всё только к моменту катастрофы. Всё, что происходило до этого – эрозия, смещение пород и прошлые оползни, вызванные изменениями климата, – лишь усилило масштаб последствий, - подчеркнул геолог Грацского университета Якоб Штейнер.

Морской лёд играет ключевую роль в глобальном климате, несмотря на свою удалённость от большинства стран. Его светлый покров отражает солнечные лучи обратно в космос, защищая Землю от перегрева. Однако когда льды тают, открывается тёмная поверхность океана. Она активно поглощает солнечную энергию и лишь ускоряет потепление. Разрушение ледяных щитов Гренландии и Антарктиды уже обеспечивает четверть всего подъёма уровня моря. И это один из самых непредсказуемых факторов для будущего планеты, заключил телеканал.

 

#земля #катастрофа #таяние #ледники

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