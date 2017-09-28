Свыше 12 млрд тенге потратят на развитие агронауки до 2020 года
Жания Уранкаева
В период с 2018 по 2020 год на развитие аграрной науки в РК предусмотрено 12,6 млрд тенге. Об этом в ходе заседания Правительства заявила вице-министр сельского хозяйства РК Гульмира Исаева, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
По ее словам, сейчас в республике уделяется большое внимание развитию аграрной науки. Основные проблемы, которые нобходимо решить, связаны с тем, что отечественная аграрная наука не имеет достаточно крепких связей с бизнесом.
"Поэтому сейчас предлагается в схеме по финансированию аграрной науки больше привлекать аграрный бизнес, который, по сути, должен стать заказчиком научно-исследовательских тематик, тех разработок, которыми занимаются наши ученые", – сказала Исаева.
Вице-министр сельского хозяйства РК проинформировала, что в трехлетней перспективе финансирование будет осуществляться по 21 приоритетному направлению развития аграрной науки.
"В целом, финансирование науки на ближайшие 3 года (2018–2020гг. – Прим. автора) составляет 12,6 миллиарда тенге, это приблизительно около 4,2 миллиарда ежегодно. Но хотелось бы, для того чтобы больше повысить эффективность нашей аграрной науки, увидеть большее участие нашего бизнеса", – подчеркнула Гульмира Исаева.
Кроме этого, в ходе брифинга, спикер рассказала об использовании инновационных технологий, представленных на международной специализированной выставке "ЭКСПО-2017", в АПК Казахстана.
"В целях отбора наиболее интересных и новых технологий Министерством сельского хозяйства РК была создана рабочая группа. Данная рабочая группа неоднократно принимала участие в семинарах, во встречах, посвященных презентациям передовых технологий в области сельского хозяйства", – продолжила она.
Отметим, что в рамках ознакомления с представленными технологиями были отобраны 66 новых технологий для сельского хозяйства из 15 стран, таких как Австрия , Азербайджан, Беларусь, Венгрия, Испания, Италия, Казахстан, Нидерланды, Россия, США , Туркменистан, Турция, Финляндия, Франция, Чехия.
"Среди 66 технологий имеются такие, как получение энергии и горючих материалов из отходов сельского хозяйства, биомассы водорослей, производство удобрений, выращивание сельскохозяйственных культур, беспилотные авиационные комплексы видеомониторинга для сельскохозяйственных местностей и другие инновационные проекты. В целях получения научно-экспертных оценок отобранные технологии были направлены в отраслевые институты НАО "НАНОЦ", – заключила вице-министр сельского хозяйства РК Гульмира Исаева.