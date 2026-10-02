Свыше 1200 объектов здравоохранения построили в Казахстане за 7 лет

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане подведены итоги масштабной модернизации системы здравоохранения за последние семь лет. За этот период в стране введено в эксплуатацию 1 259 объектов здравоохранения, из которых более 800 построены за последние три года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Основной акцент сделан на развитие первичной медико-санитарной помощи: почти 95% новых объектов составляют врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские и медицинские пункты.

В результате более 200 сел впервые получили собственные медучреждения, а порядка одного миллиона сельских жителей – возможность получать качественную медицинскую помощь рядом с домом, без поездок в областные центры.

За 7 лет в республике построены 32 больницы, 19 поликлиник, 1 196 врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских и медицинских пунктов и 3 научных медицинских центра, а также 9 других организаций, включая центры крови и реабилитационные центры.

В рамках нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» возведено 655 объектов первичной медико-санитарной помощи и проводится модернизация 32 районных больниц, что позволит расширить возможности диагностики и лечения на местах.

Наряду с этим реализованы крупные республиканские проекты: в Астане построен Национальный научный онкологический центр, в Алматы – Национальный научный центр инфекционных болезней на 350 коек, а в регионах завершено строительство больниц в селе Мунайлы и Риддере, станции скорой медицинской помощи в Актау, а также двух поликлиник мощностью по 250 посещений в смену в селах Узынагаш и Нарынкол Алматинской области.

Главная задача модернизации – сделать медицину доступной и сократить различия между городским и сельским здравоохранением. Дальнейшее развитие отрасли предусмотрено Концепцией развития инфраструктуры здравоохранения на 2024–2030 годы, которая направлена на строительство современных многопрофильных больниц, обновление устаревших зданий и внедрение международных стандартов проектирования медицинских учреждений.

Развитие инфраструктуры направлено не только на строительство новых объектов, но и на создание современных условий для диагностики и лечения, повышение доступности медицинской помощи и сокращение различий между городским и сельским здравоохранением, добавили в Минздраве.