Свыше 140 млн тенге вернулись в бюджет Казахстана из Швейцарии по запросу Генпрокуратуры
Айдана Демесинова
15 января 2019 года Федеральный уголовный суд Швейцарии удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры Казахстана и принял решение о возврате 140 миллионов тенге, добытых незаконным путем. Эти средства были выведены за пределы страны членами организованной преступной группы по так называемому "Хоргосскому делу", передает Kazpravda.kz.
В пресс-службе Генеральной прокуратуры сообщили, что указанные финансовые средства принадлежали одному из активных членов группы Магзуму Абдралиеву. Он с 2012 года находится в международном розыске по подозрению в участии в данном деле.
25 апреля текущего года деньги поступили из Швейцарии на счет Национального банка Республики Казахстан и в ближайшее время будут обращены в доход государства.
В ведомстве напомнили, что в апреле 2018 года по ходатайству органов прокуратуры по данному делу в пользу государства также были конфискованы 762 тысячи долларов США и 915 тысяч тенге преступных доходов Абдралиева.
Таким образом, общая сумма средств, зачисленных в госбюджет по этому делу в рамках работы по возврату похищенных активов, составляет порядка 420 миллионов тенге.
Напомним, в рамках "Хоргосского дела" работники таможни и госбезопасности обвинялись в контрабанде через таможенные посты "Хоргос", "Калжат" и "Достык". В качестве обвиняемых по делу проходили 45 человек. Помимо этого в розыск были объявлены 19 человек. Уголовное дело содержало более 1500 томов. В процессе участвовали более 600 свидетелей, 48 адвокатов и 38 защитников, что сделало процесс крупнейшим в Казахстане.