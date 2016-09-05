Технологии
Свыше 15 млрд тенге сэкономлено благодаря электронным закупкам
Ксения Воронина
В Казахстане благодаря введению электронных закупок для коммерческого и квазигосударственного сектора было сэкономлено более 15 млрд тенге. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщила генеральный директор компании ТОО "MITWORK" Салтанат Кудабаева подвела первые итоги работы, передает Kazpravda.kz.

Портал закупок eep.mitwork.kz был запущен в ноябре 2015 года.

"С 15 ноября по 1 сентября 2016 года на портале проведено более 4 500 закупок на общую сумму свыше 50 миллиардов тенге, опубликовано более 9 000 пунктов плана, на общую сумму свыше 98 миллиардов тенге, зарегистрировано более 300 договоров, условная экономия по проведенным закупкам составила более 15 миллиардов тенге", – сказала она.

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Евразийский электронный портал – это общедоступная информационная система, обеспечивающая электронные сервисы проведения полного цикла безбумажных процедур закупок. ЕЭП формирует синергию между инновациями, развитием малого/среднего бизнеса, интеграционными процессами в рамках ЕАЭС и сохранением природы Земли. Электронные закупки ЕЭП проводятся в режиме реального времени и предоставляют юридическим лицам Евразийского экономического пространства доступ к электронному формату совершения гражданско-правовых сделок по реализации товаров, работ и услуг с заверением юридических действий электронно-цифровой подписью.

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Спикер также сообщила, что на текущий период заказчиками MITWORK  являются крупный коммерческий сектор и квазигосударственный сектор в лице национальных компаний, к примеру, холдинг "Байтерек" и все его дочерние организации – Банк развития Казахстана, БРК-лизинг, "Байтерек девелопмент", Казахстанская ипотечная компания, Жилстройсбербанк, Инвестиционный фонд Казахстана и другие. Вместе с тем заказчиками являются социально-предпринимательские компании по регионам, коммерческий сектор представлен заводами и банками второго уровня. 

"Запуск портала в сфере электронных закупок для коммерческого сектора открывает новые возможности и позволяет охватить наиболее распространенный в Казахстане способ ведения закупок. Общедоступная система наилучшим образом позволяет реализовать основные задачи электронных закупок: создание равных условий конкуренции, снижение количества правонарушений, значительное сокращение бумажного документооборота и общих затрат на проведение процедур закупок", – уточнила директор.

Отметим, что актуальная статистика отображается на специальном табло на портале. Вот так выглядят данные на 5 сентября:

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Отметим, что ТОО "MITWORK" является казахстанским производителем IT систем электронных закупок. Открывшись в 2015 году в Алматы, компания получила свою известность на территории всего Казахстана. На протяжении последних нескольких месяцев компания MITWORK стала основным разработчиком программного обеспечения в сфере закупок для квазигосударственного сектора, нефтегазовых компаний, банков, международных организаций и мультинациональных компаний, ведущих свою деятельность на территории Республики Казахстан.

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