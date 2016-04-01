Свыше 150 сельчан эвакуированы из-за паводков в СКО

Закон и Порядок
В Северо-Казахстанской области из-за резкого таяния снега талая вода затопила окраины села Донецкое Тайыншинского района. В результате спасателям пришлось эвакуировать население, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС СКО.  

"В зоне подтопления оказались 55 дворов. 31 марта местными исполнительными органами была проведена эвакуация 153 человек (из них 35 детей и 1 инвалид), которые были размещены в средней школе того же села и подольской средней школе. Эвакуированные обеспечены трехразовым горячим питанием. Также в безопасное место отогнаны 299 голов крупного рогатого скота", – указывается в распространенном сообщении.

Для отвода талых вод круглосуточно работает инженерная техника – проводятся работы по углублению прорытого канала через дорогу областного значения Тайынша – Чкалово. Всего в ликвидации ЧС задействована 21 единица техники и 84 человека личного состава ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ", Тайыншинского РОВД, местных исполнительных органов.

По состоянию на 08.00 утра 1 апреля в результате предпринятых местными исполнительными органами и департаментом по ЧС СКО действий уровень воды на затопленной территории понизился, вода сошла с 25 дворов, проводятся работы по обследованию домов.

Популярное

Все
Токаев поздравил Президента Азербайджана с Днем независимости
Почти 6 млрд тенге выделили на модернизацию тепло- и электросетей Аркалыка
YouTube будет маркировать созданное с помощью ИИ видео
Стартовали съемки рождественского фильма «Щелкунчик»
Касым-Жомарт Токаев поздравил Эфиопию с Национальным днем
Более 10 человек погибли в ДТП с грузовиком в Китае
Коллекционные монеты E. SERKEBAEV. 100 JYL и AINALAIYN вышли в продажу
Свыше миллиарда тенге «заработал» иностранец на фиктивных счетах-фактурах в Алматы
Программу по дзюдо внедряют в систему высшего образования Казахстана
Президента России торжественно встретили во Дворце Независимости
Почти в 10 раз ускорили логистические процессы в Казахстане
Токаев – Путину: Будем работать во имя коренных интересов наших народов
Казахстан и Россия формируют новую модель сотрудничества
Уголовную ответственность за обещание дать взятку вводят в РК
Образовательные центры проекта «Сириус – Казахстан» могут запустить в Астане и Алматы
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Стал символом свободы и единства
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Безопасность пассажиров под контролем: МВД проинспектировало вагоны LRT
В столице осудили директора фирмы, оказывающей услуги по получению виз
Налоги на зарплаты: главное – не упустить момент
В Португалии пожилым людям хотят запретить вождение автомобиля
Крупное месторождение нефти обнаружили в Египте
Культура как основа будущего: гуманитарная политика в логике Справедливого Казахстана
«Елимай» заряжен на победу
Свыше ста представителей бизнеса, госорганов и экспертов обсудили Налоговый Кодекс
Путь к продукции с высокой добавленной стоимостью
В Казахстане проведут амнистию в связи с принятием новой Конституции
Татьяна Бурмистрова и Макпал Жунусова получили высокие госнаграды
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
Президент произвел кадровые перестановки в АСПИР
Интриги Первой лиги
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Где в мире больше всего рождается детей
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Новый предмет для нового поколения

Читайте также

Уголовную ответственность за обещание дать взятку вводят в …
Свыше миллиарда тенге «заработал» иностранец на фиктивных с…
Атырауские полицейские помогли экстренно доставить близнецо…
Похититель в ВКО перевозил скот в легковушке

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]