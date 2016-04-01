Свыше 150 сельчан эвакуированы из-за паводков в СКО

В Северо-Казахстанской области из-за резкого таяния снега талая вода затопила окраины села Донецкое Тайыншинского района. В результате спасателям пришлось эвакуировать население, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС СКО.
"В зоне подтопления оказались 55 дворов. 31 марта местными исполнительными органами была проведена эвакуация 153 человек (из них 35 детей и 1 инвалид), которые были размещены в средней школе того же села и подольской средней школе. Эвакуированные обеспечены трехразовым горячим питанием. Также в безопасное место отогнаны 299 голов крупного рогатого скота", – указывается в распространенном сообщении.
Для отвода талых вод круглосуточно работает инженерная техника – проводятся работы по углублению прорытого канала через дорогу областного значения Тайынша – Чкалово. Всего в ликвидации ЧС задействована 21 единица техники и 84 человека личного состава ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ", Тайыншинского РОВД, местных исполнительных органов.
По состоянию на 08.00 утра 1 апреля в результате предпринятых местными исполнительными органами и департаментом по ЧС СКО действий уровень воды на затопленной территории понизился, вода сошла с 25 дворов, проводятся работы по обследованию домов.
