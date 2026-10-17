Свыше 150 тонн мусора собрали участники экоэстафеты «Taza Qazaqstan»

Фото: Пресс-служба партии "Әділет"

В Восточно-Казахстанской области завершилась экологическая эстафета «Taza Qazaqstan», организованная молодежным крылом партии «Әділет», передает Kazpravda.kz.

С 13 по 16 октября участники акции проехали через Акмолинскую, Павлодарскую, Абайскую и Восточно-Казахстанскую области. По данным организаторов, за четыре дня активисты очистили около 1 800 километров придорожных территорий и собрали более 150 тонн мусора.

К заключительному этапу эстафеты в Восточном Казахстане присоединился депутат Курултая Ерлан Сайыр. Он отметил, что подобные мероприятия помогают привлекать внимание к вопросам экологии и сохранения исторических памятников.

«Охрана природы это обязанность не только государственных органов или коммунальных служб, это наше общее дело. Для формирования экологической культуры необходимо вовлекать всех членов общества. В предвыборной программе партии "Әділет" отражены вопросы бережного отношения к природе, охраны окружающей среды и поддержания чистоты населённых пунктов. Подобные инициативы открывают путь к воплощению этих принципов в повседневной жизни», - сказал Ерлан Сайыр.

Участники эстафеты также побывали в отдаленных селах, где встретились с местными жителями и собрали их предложения для дальнейшей работы.

«Наша цель - не просто очистить обочины дорог от мусора, а сформировать в обществе культуру бережного отношения к природе. На этот раз молодёжь четырёх регионов объединилась ради одной цели: в итоге очищено около 1 800 километров придорожной полосы и собрано более 150 тонн мусора. Это наглядное подтверждение того, что, объединившись ради общего дела, можно добиться результата», - отметил исполняющий обязанности председателя молодёжного крыла «Жастар Рухы» Ержан Хамитов.

Помимо уборки придорожных территорий, активисты уделили внимание историческим объектам. В рамках акции «Вандализмге жол жоқ!» они привели в порядок территорию заповедника Жидебай в Абайской области. Также участники призвали бережно относиться к скале Кемпиртас в Павлодарской области и древнему комплексу «Акбауыр» в Восточном Казахстане.