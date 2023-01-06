Свыше 16 тонн наркотиков изъяли в ходе спецоперации в трёх городах Казахстана

Общество
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Следствие установило, что опиаты под видом пищевой продукции поступали на территорию республики.

Фото пресс-службы КНБ РК

Комитет национальной безопасности провёл операцию по задержанию наркогруппы, причастной к сбыту особо крупных объемов макового сырья в различных регионах Казахстана, сообщает Kazpravda.kz.

По результатам оперативной разработки в Петропавловске задержаны пособники наркогруппировки, у которых изъято около 5,5 тонн данного опиата, отметили в КНБ.

В рамках второго этапа операции, при получении тонны макового сырья, в Усть-Каменогорске был задержан наркокурьер.

Одновременно, в Караганде оперативники КНБ взяли под стражу организаторов наркогруппы, которые хранили в арендованных складских помещениях более 10 тонн наркотического сырья.

В ходе обысков у участников наркогруппы дополнительно обнаружены и изъяты травматическое и холодное оружие, а также крупные суммы денег.

Предварительным следствием установлено, что опиаты под видом пищевой продукции поступали на территорию Казахстана из-за рубежа и реализовывались в среде наркозависимых лиц.

Общее количество изъятых наркотиков составило свыше 16 тонн. Проводятся дальнейшие следственно-оперативные действия, добавили в пресс-службе КНБ РК.

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