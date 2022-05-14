Лидер КНДР Ким Чен Ын Фото: EPA/Vostock-photo
В мире
Свыше 174 тыс. заболевших за сутки: Ким Чен Ын назвал COVID "величайшим потрясением за всю историю КНДР"

В Северной Корее за минувшие сутки (13 мая) зарегистрировано свыше 174 тысяч случаев заражения коронавирусом, умер 21 человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Interfax.ru.

По данным агентства Yonhap, всего в КНДР с конца апреля по 13 мая выявлено 524 440 случаев COVID-19, скончались 27 человек.

Cеверокорейский лидер Ким Чен Ын назвал вспышку коронавируса "величайшим потрясением с момента основания страны".

Согласно информации на сайте ЦТАК, Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи провело сегодня, 14 мая, заседание "для проверки состояния работы системы максимального чрезвычайного карантина и усиления практических политических мер". На заседании председательствовал лично Ким Чен Ын.

Лидер КНДР заявил, что северокорейским медицинским властям "очень важно хорошо изучить карантинную политику, карантинные достижения и опыт других передовых стран".

Напомним, в четверг, 12 мая, в КНДР сообщили о первом случае заражения коронавирусом.

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Свыше 174 тыс. заболевших за сутки: Ким Чен Ын назвал COVID "величайшим потрясением за всю историю КНДР"
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