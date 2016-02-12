Свыше 19 тонн шкур изъяли российские пограничники у казахстанца

Фото предоставлено Пограничным управлением ФСБ по Алтайскому краю
В Алтайском крае специалисты управления Россельхознадзора на государственной границе задержали гражданина Казахстана с крупной партией шкур крупного рогатого скота, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сообщается, что казахстанец планировал вывезти в Тараз 19,1 тонны шкур без соответствующих ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и эпизоотическое благополучие территории.
"Гражданин Республики Казахстан перевозил подконтрольный Госветнадзору груз из Новоалтайска в Тараз без ветеринарного сертификата Таможенного союза формы №3, что является нарушением Положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе ТС, утвержденного 18 июня 2010 года", – указывается в распространенном сообщении.
Кроме того, уточнили в пресс-службе, сырье животного происхождения, вывозимое без необходимых документов с той или иной территории, является потенциальным источником распространения особо опасных заболеваний животных (ящур, сибирская язва, чума КРС, губкообразная энцефалопатия КРС и другое).
Специалисты Россельхознадзора приняли решение вернуть груз на место отправки. А в отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении.