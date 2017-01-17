Свыше 2 800 детям помогли в рамках республиканской акции "Забота"

"Общая сумма помощи составила 19 143 334 тенге, из них бюджетных средств – 8 043 336 тенге, за счет спонсорских средств – 11 099 998 тенге", – сообщили в столичном управлении образования.
Отметим, что согласно пункту 1 "Правил расходования средств, выделяемых на оказание финансовой и материальной помощи социально незащищенным обучающимся и обучающимся из числа малообеспеченных семей", утвержденных постановлением Правительства № 64 от 25 января 2008 года, материальная помощь оказывается: 1) детям из семей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи; 2) детям из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума; 3) детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в семьях; 4) детям из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций; 5) иным категориям обучающихся и воспитанников, определяемым коллегиальным органом управления организации образования.
Также согласно пункту 4 данных правил, средства на оказание финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам выделяются на основании заявления родителей или лиц, их заменяющих, либо обучающегося, достигшего совершеннолетия. Заявление родителей или лиц, их заменяющих, либо обучающегося, достигшего совершеннолетия, подается в организацию образования на имя его первого руководителя.
Кроме того, к заявлению родителей или лиц, их заменяющих, либо обучающегося, достигшего совершеннолетия, прилагаются подтверждающие документы: 1) справка, подтверждающая принадлежность заявителя (семьи) к получателям государственной адресной социальной помощи, предоставляемая местными исполнительными органами, для категории лиц, указанных в подпункте 1) пункта 1 настоящих правил; 2) сведения о полученных доходах (заработная плата работающих родителей или лиц, их заменяющих, доходы от предпринимательской и других видов деятельности, доходы в виде алиментов на детей и других иждивенцев) для категории лиц, указанных в подпункте 2) пункта 1 настоящих правил; 3) решение уполномоченного органа об утверждении опеки (попечительства), патронатного воспитания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях для категорий лиц, указанных в подпункте 3) пункта 1 настоящих правил; 4) указанные категории в подпунктах 4) и 5) пункта 1 настоящих правил определяются коллегиальным органом на основании обследования материально-бытового положения семьи. При необходимости коллегиальный орган запрашивает необходимые документы для принятия решения об оказании финансовой и материальной помощи указанным категориям.
В управлении образования Астаны также проинформировали, что среднедушевой доход семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, определяется путем деления суммы доходов на количество месяцев с начала года до момента обращения (включая месяц обращения) за назначением средств на оказание финансовой и материальной помощи, и на число членов семьи.
При исчислении среднедушевого дохода в составе семьи учитываются родители (усыновители) и находящиеся на их иждивении дети, не достигшие 18 лет.