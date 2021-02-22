Свыше 2 тыс. доз второго компонента вакцины против КВИ доставили в Нур-Султан

2030 доз второго компонента вакцины "Спутник- V" доставили на склад столичного Управления общественного здравоохранения, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.
Как отмечается, первый и второй компонент отличаются друга от друга цветом. Первый - синий, второй - красный. Один флакон рассчитан на вакцинацию 5 человек.
Полученная новая партия распределена по городским поликлиникам, которые определены для первого этапа вакцинации. Ими продолжится вакцинация медицинских работников стационаров, фельдшеров бригад скорой помощи, работников фильтр кабинетов и др.
Сегодня прививку второго компонента из красного флакона получил и руководитель городского управления общественного здравоохранения Тимур Муратов. На вопросы работников процедурного кабинета о своем состоянии главный врач города ответил, что жалоб не имеет.
"Да, отмечалась легкая слабость. Но это нормальный иммунный ответ организма. О возможных побочных эффектах я был осведомлен, поэтому тревогу не бил. Страх заболеть коронавирусом у меня больше, чем получить вакцину против нее", - отметил Муратов.
Всего с начала вакцинации против коронавирусной инфекции в столице привито 2 008 человек. С учетом поступления доз вакцин до конца марта в Нур-Султане планируется привить более 5 700 человек.