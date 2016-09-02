Происшествия
Свыше 20 кг марихуаны изъяли у бездомного на станции Шу-Аспара
Азамат Сыздыкбаев
Крупную партию марихуаны изъяли транспортные полицейские у мужчины без определенного места жительства, передает Kazpravda.kz.

Он был задержан полицейскими на перегоне станции Шу-Аспара, вдоль железнодорожного полотна. При осмотре у него была обнаружена и изъята прозрачная полиэтиленовая пленка со свежесорванными листьями и стеблями темно-зеленого цвета со специфическим запахом дикорастущей конопли. Позже экспертиза подтвердила, что вещество является марихуаной.

Обладатель 22 кг "анашы" утверждает, что данное наркотическое средство он собирал для личного употребления.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ст. 296 ч. 4 УК РК ("Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере").

Задержанный находится в изоляторе временного содержания Шу. В настоящее время проводится расследование.

С начала текущего года транспортными полицейскими страны изъято 1 тонна 609 кг различных наркотических средств, в том числе 2,5 кг героина. Выявлено 5 фактов контрабанды и 61 факт применения наркотических средств в особо крупном размере. Всего зарегистрировано 286 фактов, связанных с наркоправонарушениями.

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