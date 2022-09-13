Свыше 20 тонн гумпомощи собрали военнослужащие для пострадавших от пожаров в Аулиекольском районе

Народную инициативу по сбору средств для жителей Аулиекольского района, лишившихся в из-за лесного пожара крова и имущества, поддержали военнослужащие Вооруженных сил РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В единый общественный фонд помощи пострадавшим при пожаре в Костанайской области «Қайырымдылық КZ» они перечислили 6 млн 200 тыс. тенге, отметили в ведомстве.

Кроме того, военнослужащие региональных командований «Юг» и «Восток» отправили пострадавшим три КамАЗа со строительными материалами, продуктами питания и теплыми вещами. Общий вес гуманитарной помощи составил 23 тонны.

Отметим также, что в тушении пожара в Костанайской области участвовали около 180 военнослужащих из числа офицеров и военнослужащих по контракту. Они оказали существенную помощь в предотвращении дальнейшего распространения огненной стихии в населенных пунктах Бағаналы, Озерное и Новонежинка Аулиекольского района.

В ходе проведения противопожарных мероприятий была задействована инженерная техника и транспортно-боевые вертолеты, на которых осуществлялась разведка района и сброс воды на очаги возгорания.



