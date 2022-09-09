Свыше 20 тонн серной кислоты изъяли на крупном предприятии в Жетысуской области

Нарушение в хранении свыше 20 тонн серной кислоты выявлено на крупном предприятии в Жетысуской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

В ходе полицейской отработки «Дәрмек» на одном из предприятий Жетысуской области выявлены нарушения правил хранения прекурсоров. Правоохранители изъяли более 20 тонн серной кислоты.

«Нарушения выявлены 8 сентября. Проверка была инициирована оперативниками областного управления по противодействию наркобизнесу», – сообщил заместитель начальника ДП области Елдар Абдикенов.

Администрацию предприятия привлекли к ответственности по части 1 статьи «Нарушение требований технической укрепленности объектов и помещений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров» КРКоАП.

Собранный по факту материал направят в суд.

Согласно действующему законодательству ответственным за хранение прекурсоров грозит крупный штраф до 100 МРП.