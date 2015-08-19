Свыше 20 тысяч иностранцев прибыли в Кызылординскую область за полгода

В Кызылординскую область с начала года прибыли более 20 тысяч иностранных граждан, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.
"За 7 месяцев 2015 года подразделениями управления миграционной полиции Кызылординского областного департамента внутренних дел проводятся результативные мероприятия по установлению имеющихся со стороны иностранных граждан правонарушений, и к ним применяются соответствующие меры с соблюдением их прав. В целом с начала года зарегистрирован 21 331 иностранный гражданин, прибывший на территорию области с различными целями", – уточнили в ДВД.
Из общего числа прибывших 4 134 нарушили миграционное законодательство РК в части соблюдения правил пребывания, прибытия и убытия. Все виновники указанных правонарушений привлечены к административной ответственности. В то же время 248 граждан стран СНГ выдворены за пределы территории республики.
Также 3 677 мигрантам, прибывшим на работу, выданы разрешительные документы.
"Профилактические мероприятия будут проводиться и в последующем. В целях профилактики неисполнения ими требований законодательства с ними будет проводиться соответствующая информационно-разъяснительная работа", – добавили в пресс-службе.