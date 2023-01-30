Свыше 200 казахстанцев погибли на рабочем месте за год

Наибольшее количество пострадавших отмечается на предприятиях горно-металлургического комплекса – 16,2% и в строительной отрасли – 15%.

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В 2022 году в результате несчастных случаев на производстве пострадали 1 465 работников, 203 из которых погибли. Такие данные привели в Комитете труда и социальной защиты МТСЗН РК, передает корреспондент Каzpravda.kz.

В пресс-службе ведомства отметили, что высокий уровень травматизма сохраняется в промышленных регионах страны.

Так, в Карагандинской области пострадало 180 человек, в Восточно-Казахстанской – 169, в Костанайской – 142, в Павлодарской – 112, в Актюбинской – 103, в Алматы – 114 человек.

В разрезе отраслей экономики наибольшее количество пострадавших отмечается на предприятиях горно-металлургического комплекса – 16,2% и в строительной отрасли – 15%.

«Основными причинами, приведшими к несчастным случаям, явились: грубая неосторожность самого пострадавшего, неудовлетворительная организация производства работ, нарушение правил автодорожного движения, нарушение правил безопасности и охраны труда», - говорится в распространенном ведомством сообщении.